Peritos confirmam que corretora bebeu antes de acidente que matou ciclista no ES

Peritos ouvidos na tarde desta quarta-feira (5), no júri popular da corretora Adriana Felisberto, confirmaram que antes do atropelamento que resultou na morte da ciclista, em Camburi, ela esteve em um restaurante e um bar e, nos dois locais, ingeriu bebida alcoólica. A vítima era Luísa Lopes, que perdeu a vida aos 25 anos.





O julgamento foi retomado após o almoço, por volta das 13 horas. O primeiro perito testemunhou sobre a análise de imagens em um bar, onde Adriana e a irmã estavam antes do acidente.





No local, ela ingeriu, segundo o relato, cerveja e vodca. O laudo aponta que ela levou à boca, 23 vezes, o copo de cerveja e, em outro momento, 20 vezes um copo que continha vodca. Além do álcool, ela também relatou ter ingerido medicamentos de uso controlado para tratamento de depressão.





Outros dois peritos falaram para os jurados sobre a velocidade do carro de Adriana, no momento em que atingiu a ciclista. O veículo da corretora estava a 72 km/h. Mas eles estimaram que, antes de atingir a ciclista, ela trafegava em uma velocidade maior. Na via a velocidade permitida é de 60 km/hora.





Houve ainda um debate sobre a cor da roupa da vítima, que usava preto, e se ela teria ou não impedido a sua visualização pela motorista.