Caso Luísa Lopes: juiz determina ida do júri à Avenida Dante Michelini

Questionado sobre a decisão do juiz, o advogado Fábio Marçal, que faz a defesa de Adriana Felisberto, afirmou que a medida é mais favorável à acusação do que à defesa. Segundo ele, a principal discussão do júri é sobre a existência ou não de dolo eventual, já que a defesa busca a desclassificação do crime doloso para homicídio culposo.





"É incontroverso que foi um acidente, que houve uma vítima e que se trata de um homicídio culposo. Estamos discutindo um fato, mas a questão do dolo eventual até agora não foi provada. A oitiva dos peritos foi importante: o sinal estava aberto para os veículos e a vítima entrou inesperadamente na via", afirmou.





O advogado disse ainda que a visita ao local será importante para que os jurados tenham conhecimento das condições da pista, embora ressalte que o cenário será diferente do dia do atropelamento.





"O movimento não será o mesmo porque naquele dia era feriado e hoje é um dia de movimento. Mas é importante para a lealdade judicial, para que não paire dúvida sobre a decisão dos jurados", declarou.





A previsão é de que o júri se estenda até sexta-feira (7)