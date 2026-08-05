Veja 3 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 06 de agosto de 2026

Por meio de entrevistas, imagens de arquivo e documentos confidenciais do regime militar, a produção reconstrói os bastidores dessa história e revela os obstáculos políticos que impediram o filme de sair do papel. Mais do que um resgate histórico, o longa lança luz sobre as tensões entre arte e censura durante a ditadura, oferecendo ao espectador um retrato revelador de um período em que fazer cinema no país era, em si, um ato de resistência.