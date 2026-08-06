Acusada por morte de ciclista é denunciada por furto em loja de shopping no ES

A Justiça do Espírito Santo aceitou uma nova denúncia contra a corretora de imóveis Adriana Felisberto Pereira, que, desde esta quarta-feira (5), está sendo julgada pela morte da ciclista Luísa Lopes, de 25 anos.





O novo caso envolve um furto cometido no dia 17 de junho, em uma loja de departamentos de um shopping de Vitória. Do estabelecimento foram levadas sete peças de roupa que, juntas, somavam R$ 1.103.





Segundo a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Adriana colocou as peças em uma sacola, passou pelos caixas sem efetuar o pagamento e deixou a loja, “ignorando, ainda, o aviso sonoro emitido pelo sistema de antifurto do estabelecimento”, como destaca o documento.





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Ela foi abordada pelas funcionárias na escada rolante e contida pela segurança patrimonial até a chegada dos policiais militares. Durante a revista, o material foi encontrado na bolsa que ela carregava.





A corretora foi denunciada pelo crime de furto. Na peça acusatória, o MPES informou que não foi possível propor um acordo de não persecução penal, considerando o fato de ela já ser ré em um processo por homicídio.





Denúncia aceita





A denúncia do MP foi aceita pelo juiz da 8ª Vara Criminal de Vitória, Paulo Sérgio Bellucio, no mesmo dia em que Adriana começou a ser julgada no Tribunal do Júri de Vitória pela morte da ciclista.





Na decisão, o magistrado destacou a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, apontados no boletim de ocorrência, nos depoimentos prestados à polícia e no auto de apreensão dos objetos.





A defesa de Adriana, representada pelos advogados Jamilson Monteiro dos Santos e Fábio Marçal, informou que não irá se manifestar sobre a denúncia de furto no momento, pois está concentrada nos trabalhos do júri popular.





Júri popular





Nesta quinta-feira (6) será realizado o segundo dia do julgamento de Adriana. Além do seu interrogatório, também será ouvido o depoimento da mãe da vítima.





O acidente aconteceu em 2022, na praia de Camburi. O carro guiado por Adriana atingiu a jovem ciclista que, com o impacto, foi arremessada a uma distância de 40 metros, morrendo no local.