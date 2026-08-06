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Vitor Vogas

Rodney Miranda é candidato a senador do Espírito Santo

Na última terça-feira (4), ele teve a candidatura ao Senado oficializada pelo PRTB, em convenção virtual realizada pelo diretório do partido no ES, agora comandado por ele

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 13:59

Públicado em 

06 ago 2026 às 13:59
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Rodney Miranda, secretário de Segurança Pública, deve deixar cargo após desgastes
Rodney Miranda foi secretário estadual de Segurança Pública no Espírito Santo e em Goiás Comunicação/SSP-GO

A disputa pelas duas vagas em jogo no Senado ganhou mais um postulante no Espírito Santo. O ex-prefeito de Vila Velha Rodney Miranda será candidato a senador pelo pequeno Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).


Desde o dia 24 de julho, Rodney é o presidente estadual do PRTB no Espírito Santo. Na manhã da última terça-feira (4), ele teve a candidatura ao Senado oficializada, em convenção virtual realizada pelo diretório capixaba, comandado por ele.


O próprio Rodney confirma: “Sou candidato a senador pelo Espírito Santo”.

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Rodney será candidato de maneira isolada, sem nenhum partido coligado. 

Já na eleição para o Governo do Espírito Santo, o PRTB não terá candidato e decidiu não apoiar ninguém. 

A pequena agremiação também não terá nenhum candidato a deputado estadual ou federal. Não conseguiu montar chapas. 

Assim, Rodney será o único candidato do PRTB a participar das eleições no Espírito Santo. 


Além de prefeito de Vila Velha por um mandato (2009-2012), Rodney foi deputado estadual, secretário estadual de Segurança Pública e secretário estadual de Desenvolvimento Urbano.

Também foi secretário de Segurança Pública no estado de Goiás, durante o primeiro governo de Ronaldo Caiado (2019-2022).


Mais informações em instantes.  

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Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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