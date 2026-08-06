Rodney Miranda é candidato a senador do Espírito Santo

A disputa pelas duas vagas
em jogo no Senado ganhou mais um postulante no Espírito Santo. O ex-prefeito de
Vila Velha Rodney Miranda será candidato a senador pelo pequeno Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro (PRTB).
Desde o dia 24 de julho,
Rodney é o presidente estadual do PRTB no Espírito Santo. Na manhã da última terça-feira
(4), ele teve a candidatura ao Senado oficializada, em convenção virtual
realizada pelo diretório capixaba, comandado por ele.
O próprio Rodney confirma: “Sou
candidato a senador pelo Espírito Santo”.
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Rodney será candidato de maneira isolada, sem nenhum partido coligado.
Já na eleição para o Governo do Espírito Santo, o PRTB não terá candidato e decidiu não apoiar ninguém.
A pequena agremiação também não terá nenhum candidato a deputado estadual ou federal. Não conseguiu montar chapas.
Assim, Rodney será o único candidato do PRTB a participar das eleições no Espírito Santo.
Além de prefeito de Vila
Velha por um mandato (2009-2012), Rodney foi deputado estadual, secretário
estadual de Segurança Pública e secretário estadual de Desenvolvimento Urbano.
Também foi secretário de
Segurança Pública no estado de Goiás, durante o primeiro governo de Ronaldo
Caiado (2019-2022).
Mais informações em
instantes.
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