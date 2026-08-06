Rodney Miranda é candidato a senador do Espírito Santo

A disputa pelas duas vagas em jogo no Senado ganhou mais um postulante no Espírito Santo. O ex-prefeito de Vila Velha Rodney Miranda será candidato a senador pelo pequeno Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).





Desde o dia 24 de julho, Rodney é o presidente estadual do PRTB no Espírito Santo. Na manhã da última terça-feira (4), ele teve a candidatura ao Senado oficializada, em convenção virtual realizada pelo diretório capixaba, comandado por ele.





O próprio Rodney confirma: “Sou candidato a senador pelo Espírito Santo”.





> Quer receber as publicações da Coluna Vitor Vogas pelo Whatsapp? É só clicar aqui



Rodney será candidato de maneira isolada, sem nenhum partido coligado.



Já na eleição para o Governo do Espírito Santo, o PRTB não terá candidato e decidiu não apoiar ninguém.



A pequena agremiação também não terá nenhum candidato a deputado estadual ou federal. Não conseguiu montar chapas.



Assim, Rodney será o único candidato do PRTB a participar das eleições no Espírito Santo.





Além de prefeito de Vila Velha por um mandato (2009-2012), Rodney foi deputado estadual, secretário estadual de Segurança Pública e secretário estadual de Desenvolvimento Urbano.

Também foi secretário de Segurança Pública no estado de Goiás, durante o primeiro governo de Ronaldo Caiado (2019-2022).





Mais informações em instantes.