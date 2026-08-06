Capixaba transforma símbolos do ES em esculturas sobre unhas; veja vídeo

Café conilon, abacaxi de Marataízes, o Convento da Penha e o mapa do Espírito Santo ganharam uma versão em miniatura nas mãos da nail designer Dayane Queiroz, de Cachoeiro de Itapemirim. Usando apenas gel, ela criou uma série de esculturas para representar o Estado na categoria Nail Art do concurso "Nails Revelação Brasil" (veja acima).





O desafio proposto pela competição era retratar a brasilidade. Cada participante precisava representar o próprio estado por meio da decoração das unhas. Dayane decidiu transformar símbolos capixabas em pequenas obras de arte.





“Eu queria trazer algo que trouxesse a essência da nossa região. A primeira unha tem o café conilon com a bandeira do Estado. Sou da roça e quis trazer a cultura que meus avós deixaram”, comentou Dayane Queiroz, que é de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.





A unha do dedo indicador tem um barquinho sobre o mar, com um abacaxi na proa. “Eu quis homenagear Marataízes, a terra do abacaxi, que é o litoral mais próximo aqui de Cachoeiro”, pontuou a designer.





Já no dedo médio, a unha tem uma verdadeira escultura do Convento da Penha, ponto turístico de Vila Velha e cartão-postal do Estado. “Na unha do dedo anelar, eu quis representar os letreiros de várias cidades capixabas, que têm o ‘Eu amo a cidade’, então coloquei ‘Eu amo o ES’ para abraçar todo o Estado”, detalhou. Por fim, no dedo mínimo, a unha traz um mapa do Espírito Santo.





O trabalho levou uma semana para ficar pronto. Dayane explicou que fez as artes fora da unha e depois encaixou, como se fosse uma unha postiça.





“Cada dia eu pegava em uma unha e ia fazendo de pouco em pouco. Todo o trabalho é feito de gel e manualmente. Eu queria algo que realmente fosse diferente do que a gente normalmente vê, peguei inspirações de fora, dos Estados Unidos, México”, disse.