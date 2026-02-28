Beleza

Unhas de gel delicadas e minimalistas são tendência em 2026; veja modelos

Com comprimento menor, tons neutros e acabamento natural, o estilo conquista quem busca praticidade sem abrir mão da elegância no dia a dia

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 16:00

Mulheres buscam minimalismo e praticidade inclusive nas unhas Crédito: Reprodução/Darla Lírio

Discretas, elegantes e fáceis de manter: as unhas mais delicadas e em tons neutros se consolidaram como uma das principais tendências de beleza do ano. Depois de temporadas marcadas por alongamentos, nail arts elaboradas e cores vibrantes, o momento agora é de leveza, naturalidade e praticidade.

Nos salões, o movimento já é perceptível. Segundo a nail designer Darla Lírio, que trabalha há mais de 7 anos com unhas de gel, a procura por naturalidade e delicadeza cresceu. "Nude, branco e a técnica baby boomer são as que as clientes mais pedem. Acredito que essa tendência vem substituindo a de unhas mais longas e decoradas", contou.

Além da estética, para ela, a praticidade tem pesado na escolha.

Unhas amendoadas são bastante pedidas nas manicures Crédito: Canva

Nos formatos, o mais pedido é o amendoado, caracterizado por laterais que se afunilam gradualmente em direção à ponta, que é mantida arredondada, lembrando o formato de uma amêndoa. E falando em técnica, a esmaltação simples perde espaço, dando lugar ao banho de gel, blindagem e aplicações de gel na tip ou fibra.

A tendência acompanha um movimento maior da moda e da beleza, que valoriza produções mais simples e atemporais. Nas redes sociais, vídeos com a chamada “clean girl aesthetic” e inspirações minimalistas ajudam a impulsionar o desejo por unhas menos chamativas e mais sofisticadas. Segundo Gabriela Zocca, que é nail designer, influenciadoras como Cynthia Chadas, Jade Picon e atrizes globais são sempre referência de suas clientes.

Unha de gel é a escolha principalmente de mulheres que não tem tempo de ir ao salão toda semana Crédito: Gabriella Zocca

A maioria vem com inspirações do Instagram, Pinterest ou Tiktok, mesmo nas escolhas mais simples

Gabi ainda comenta que muitas clientes seguem sempre a tendência do momento. "Depende muito da estação, da data comemorativa, mas tenho recebido muitos pedidos de esmaltação mais simples".

Para as profissionais, mulheres de todas as idades seguem a tendência, sejam elas mais jovens ou não.

