Famosos lamentam morte de Dennis Carvalho

O diretor recebeu diversas homenagens de famosos nas redes sociais. Nomes consagrados da TV prestaram suas condolências à família

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 14:05

Dennis Carvalho morreu aos 78 anos Crédito: TV Globo/ Beatriz DAMY

O ator e diretor Dennis Carvalho morreu neste sábado (28/2), aos 78 anos. E recebeu diversas homenagens de famosos nas redes sociais. Nomes consagrados da TV prestaram suas condolências à família.

O autor Walcyr Carrasco disse que fevereiro se vai deixando mais uma dor imensa. "Hoje nos despedimos de Dennis Carvalho, um mestre da televisão e peça fundamental da nossa dramaturgia. Seu talento e sua dedicação ajudaram a construir capítulos inesquecíveis da nossa história. Deixo aqui meu carinho e solidariedade à família, aos amigos e a todos que admiravam seu trabalho".

A atriz Leticia Spiller lembrou que o diretor foi uma das primeiras pessoas que a acolheram na TV Globo no início da minha carreira. "Ficou o desejo de trabalharmos juntos. Muita força e luz para toda família que amo".

O ator e diretor Miguel Falabella revelou que o chamava de Mr. Ziegfeld. "Fomos muito felizes durante os anos loucos do Sai de Baixo, amigos, cúmplices, parceiros. Confesso que não estava preparado, mas acho que nenhum de nós está, no fim das contas. Amado Denis, muito obrigado. Vou chorar e seguir em frente até o reencontro. Vá na paz, Mr. Ziegfeld! Te amo!", escreveu.

O ator Lucio Mauro Filho relembrou a trajetória do diretor. "Dennis Carvalho partiu hoje para sua jornada rumo à eternidade, mais uma lenda da era de ouro da televisão brasileira, que deixa grandes discípulos por aqui, cuidando do seu enorme legado. Dancin’ Days, Malu Mulher, Amizade Colorida, Selva de Pedra, Roda de Fogo, Vale Tudo, Dono do Mundo, Anos Rebeldes, Celebridade, são apenas alguns dos clássicos que o mestre dirigiu. Foi sem dúvida uma das figuras mais influentes do audiovisual brasileiro e por trás daquele vozeirão que usava como poucos para controlar os ânimos no estúdio, era um homem doce e generoso, que ajudou a formar gerações e eu me incluo nessa turma que teve a sorte de poder com ele aprender. Bom descanso guerreiro!".

Já Monica Martelli disse: "Dennis Carvalho marcou par sempre a nossa teledramaturgia . Meus sentimentos a família e amigos".

História

Nascido em São Paulo, em 27 de setembro de 1947, Dennis Carvalho começou sua trajetória na televisão na década de 1960, com passagens pela TV Paulista e TV Tupi, antes de se tornar um dos nomes mais influentes da teledramaturgia brasileira ao integrar o elenco e posteriormente a equipe de direção da TV Globo, a partir de 1975.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Dennis se destacou tanto à frente das câmeras quanto na direção de grandes sucessos da televisão brasileira. Como ator, conquistou o público em novelas como Locomotivas e Malu Mulher. Enquanto diretor, assinou produções como Vale Tudo, Celebridade, Anos Rebeldes, além de outros títulos que marcaram época e continuam influentes na dramaturgia nacional.

Carvalho também participou de seriados, minisséries e programas especiais. Sua parceria com o autor Gilberto Braga foi um dos pilares de sua carreira, resultando em obras que abordaram temas sociais e culturais relevantes ao longo das décadas.

Reconhecido por seu rigor técnico, criatividade e liderança nos estúdios, Dennis Carvalho deixou um legado na formação de diretores e talentos da televisão brasileira.

O diretor deixa três filhos e uma obra que atravessa gerações, consolidando-se como um dos grandes nomes da televisão brasileira.

