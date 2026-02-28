Luto

Quem foi Dennis Carvalho, que morreu aos 78 anos

A relação profissional de Dennis Carvalho com a televisão despontou em meados da década de 1960

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 14:28

Dennis foi homenageado na Calçada da Fama dos Estúdios Globo, em 2025 Crédito: Fabio Rocha/TVGloboFabio

O ator e diretor Dennis Carvalho morreu aos 78 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, unidade que confirmou o óbito em nota oficial, solidarizando-se com a família, amigos e a legião de fãs do artista.

Nascido em São Paulo, em 27 de setembro de 1947, Dennis Carvalho começou sua trajetória na televisão na década de 1960, com passagens pela TV Paulista e TV Tupi, antes de se tornar um dos nomes mais influentes da teledramaturgia brasileira ao integrar o elenco e posteriormente a equipe de direção da TV Globo, a partir de 1975.

A relação profissional de Dennis Carvalho com a televisão despontou em meados da década de 1960. Com passagens pela TV Paulista e pela TV Tupi, chegou à TV Globo em 1975, contratado para atuar na novela ‘Roque Santeiro’, que acabou tendo sua exibição proibida pela censura. Foi então com a novela ‘Locomotivas’ (1977), onde interpretava o personagem Netinho, que Dennis viveu sua primeira experiência em direção, conduzindo algumas cenas nas últimas semanas da trama e iniciando a tão marcante outra função de sua carreira artística.

Depois de emendar vários trabalhos, Dennis deu vida a Pedro Henrique, no emblemático seriado ‘Malu Mulher’ (1979), onde viu consolidar sua vocação para a dupla jornada, tendo como um dos principais mentores o diretor Daniel Filho. “Quando eu estava fazendo uma novela, como ator, com o Daniel, e não estava gravando, subia no switcher [de onde se conduz as gravações] e ficava ao lado dele aprendendo como ele dirigia. Foi uma aula para mim”, lembra. Mais tarde, Dennis seria responsável pela formação de vários diretores, que fizeram questão de homenageá-lo: “O Dennis é o maior formador de diretores da Globo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se você fosse um bom assistente de direção do Dennis, você viraria um grande diretor. Não é à toa que ele promoveu diretores como Ricardo Waddington, Luisa Lima, Amora Mautner, Henrique Sauer, Mauro Mendonça Filho, eu”, afirma José Luiz Villamarim, diretor de dramaturgia da TV Globo.

Uma das parcerias mais bem-sucedidas da teledramaturgia brasileira foi entre Dennis Carvalho e o autor Gilberto Braga, que resultou em obras atemporais como ‘Vale Tudo’ (1989), ‘Anos Rebeldes’ (1992) e ‘Celebridade’ (2003). “A parceria dele com Gilberto Braga é um pilar da televisão brasileira”, resume o diretor Mauro Mendonça Filho. Entre erros e desafios, o homenageado lembra ainda experiências difíceis, como nas novelas ‘Babilônia’ (2015) e ‘Segundo Sol’ (2018) – sendo a última escrita por João Emanuel Carneiro.

Dono de bordões como “Fora, Vídeo Show!” e o sonoro “Silêncio!”, Carvalho também participou de seriados, minisséries e programas especiais. Reconhecido por seu rigor técnico, criatividade e liderança nos estúdios, Dennis Carvalho deixou um legado na formação de diretores e talentos da televisão brasileira.

Em reconhecimento à sua trajetória, Dennis foi homenageado na Calçada da Fama dos Estúdios Globo, em 2025. Seu trabalho mais recente foi neste mesmo ano, no Show 60 anos, especial que celebrou as seis décadas da emissora e reuniu momentos históricos da dramaturgia nacional.

Dennis Carvalho deixa três filhos e quatro netos, e uma obra que atravessa gerações, consolidando-se como um dos grandes nomes da televisão brasileira.

