Luto

Ator e diretor Dennis Carvalho morre aos 78 anos

O diretor estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 13:06

Dennis Carvalho morreu aos 78 anos, no Rio de Janeiro Crédito: Greg Salibian/Folhapress

O ator e diretor Dennis Carvalho morreu aos 78 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, unidade que confirmou o óbito em nota oficial, solidarizando-se com a família, amigos e a legião de fãs do artista.

"O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", afirma a nota do Copa Star. Em dezembro de 2022, Denis foi internado com septicemia – infecção generalizada.

História

Nascido em São Paulo, em 27 de setembro de 1947, Dennis Carvalho começou sua trajetória na televisão na década de 1960, com passagens pela TV Paulista e TV Tupi, antes de se tornar um dos nomes mais influentes da teledramaturgia brasileira ao integrar o elenco e posteriormente a equipe de direção da TV Globo, a partir de 1975.



Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Dennis se destacou tanto à frente das câmeras quanto na direção de grandes sucessos da televisão brasileira. Como ator, conquistou o público em novelas como Locomotivas e Malu Mulher. Enquanto diretor, assinou produções como Vale Tudo, Celebridade, Anos Rebeldes, além de outros títulos que marcaram época e continuam influentes na dramaturgia nacional.

Carvalho também participou de seriados, minisséries e programas especiais. Sua parceria com o autor Gilberto Braga foi um dos pilares de sua carreira, resultando em obras que abordaram temas sociais e culturais relevantes ao longo das décadas.

Reconhecido por seu rigor técnico, criatividade e liderança nos estúdios, Dennis Carvalho deixou um legado na formação de diretores e talentos da televisão brasileira.

O diretor deixa três filhos e uma obra que atravessa gerações, consolidando-se como um dos grandes nomes da televisão brasileira.

Este vídeo pode te interessar