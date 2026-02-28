Apresentação

Durante show, Ivete Sangalo detalha acidente e fala sobre ida ao hospital

De volta aos palcos poucos dias após um susto em casa, Ivete Sangalo comentou durante show na sexta-feira (27), o acidente doméstico que sofreu na Bahia.

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 10:25

De volta aos palcos poucos dias após um susto em casa, Ivete Sangalo comentou durante show na sexta-feira (27), o acidente doméstico que sofreu na Bahia. A apresentação marcou sua primeira aparição desde o episódio, realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

A apresentação marcou sua primeira aparição desde o episódio, realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo Crédito: Reprodução @Ivetesangalo

No palco, a cantora decidiu compartilhar com os fãs o que aconteceu. Segundo ela, tudo ocorreu após um desmaio inesperado dentro de casa, durante o dia. Ao cair, acabou batendo a cabeça no chão. Ivete apareceu no show ainda com marcas visíveis do machucado e fez questão de não esconder o ocorrido. "Eu quis vir assim mesmo, para vocês entenderem", explicou.

A artista contou que o momento a fez refletir sobre autocuidado e espiritualidade. Disse que sempre conversa com Deus e que entende como essencial cuidar da saúde mental e física. Para ela, o episódio serviu como um alerta para manter o equilíbrio diante da rotina intensa de trabalho.

Ivete também relembrou a ida ao hospital e afirmou que, mesmo diante do susto, sentiu-se amparada pela fé. "Nos momentos difíceis, a gente busca força. Mas eu acredito que Deus está também nas horas de alegria", declarou, arrancando aplausos da plateia.

Emocionada, garantiu que não pensou em cancelar o compromisso com o público. "Eu disse que iria, que tudo daria certo. E estou aqui", afirmou, reforçando a importância da música e do contato com os fãs como parte de sua recuperação.

Este vídeo pode te interessar