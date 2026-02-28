Festa animada

Jonas Sulzbach e Marciele se beijam na pista de dança no BBB 26

O modelo Jonas Sulzbach e a dançarina Marciele Albuquerque trocaram carícias na pista de dança durante a festa de sexta-feira (28)

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 10:22

Jonas Sulzbach e Marciele se beijam na pista de dança no BBB 26 Crédito: Reprodução @bbb

O modelo Jonas Sulzbach e a dançarina Marciele Albuquerque já vinham demonstrando interesse um no outro e, três dias depois da eliminação de Maxiane do BBB 26 (Globo), trocaram carícias na pista de dança durante a festa de sexta-feira (28).

A cunhã-poranga do Boi Caprichoso já havia expressado interesse no brother, mas quem saiu na frente foi sua amiga mais íntima dentro da casa. Mesmo enquanto Maxiane estava presente, porém, a dançarina tinha seus momentos de flertes com Jonas.

A pernambucana foi eliminada no paredão que disputou contra Milena e Chaiany e, durante o Bate Papo BBB, afirmou que ficaria triste caso a amiga ficasse com Jonas. Na noite seguinte, durante a festa do líder, os dois dançaram juntos e ensaiaram um beijo que não aconteceu.

Durante a celebração de sexta-feira, porém, o casal não se conteve e se beijou na pista de dança. Poucos minutos antes, a sister havia confessado para Breno que estava "louca" pelo brother.

Ana Paula Renault, rival do casal no jogo, se animou com a troca de carícias e debochou, se lembrando de Maxiane: "Volta coordenadora", exclamou. Ela ainda brincou com Jordana, afirmando que a sister perdeu a oportunidade de ficar com o gaúcho.

Este vídeo pode te interessar