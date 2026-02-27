Redes Sociais

Filha de Solange Couto comenta falas da mãe no BBB 26

Morena Mariah fala pela primeira vez após episódio 'lamentável' da atriz no reality

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 17:05

Solange Couto diz que Samira nasceu de 'sarro de trem' e causa revolta nas redes sociais Crédito: Divulgação / Globo

Filha de Solange Couto, a ativista e comunicadora Morana Mariah usou as redes sociais para se manifestar pela primeira vez sobre as falas da mãe. No BBB 26, ao se referir a Ana Paula Renault ou Samira Sagr, ela disse que a confinada seria "infeliz" por ter nascido de "trepada mal dada" e "sarro de trem".

"Nos últimos dias, tenho recebido ataques, acusações e tentativas de me expor a partir de uma violência que vivi. Não sou porta-voz de ninguém além de mim mesma. Não administro nem trabalho na comunicação da minha mãe, e nunca estive à frente de seus perfis", começou.

"Não me levantarei para atacar a minha mãe enquanto ela está confinada. Ela terá a oportunidade, quando sair, de refletir e se responsabilizar por suas falas, que reconheço como problemáticas e refletem, infelizmente, a estrutura machista e violenta à qual todas as mulheres estão submetidas, inclusive eu mesma", escreveu.

Na sequência, a ativista, que afirma ter trabalhado diretamente no Sistema de Garantia de Direitos, no enfrentamento à violência sexual, pontuou que o melhor a fazer agora é preservar.

"Em minha trajetória como ativista e comunicadora, em casos de repercussão pública, atuei, opinei e me posicionei. Mas, neste momento, sou filha, sou familiar e meu papel é respeitar a mulher que me fez ser quem eu sou", comentou.

Morena encerrou o discurso ao dizer que não comentaria mais sobre o "lamentável episódio" nem sobre outras pautas relacionadas ao programa.

"Encerro aqui minha manifestação. Por se tratar de uma questão extremamente sensível que não vem recebendo o respeito necessário, não vou responder à imprensa, não darei entrevista e não entrarei em debate público", garantiu.

"A única coisa que exijo é o mínimo: respeito. Ataques, mentiras, imputações e assédio serão devidamente tratados no âmbito jurídico e qualquer ataque à minha filha será denunciado às autoridades competentes."

