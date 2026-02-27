Streaming

Lançamentos do Prime Video em março de 2026: 5 filmes e séries para ficar de olho

Confira as estreias imperdíveis na plataforma de streaming para o novo mês

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 17:51

O Prime Video renova o catálogo em março com produções imperdíveis Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Março chega com novidades aguardadas no Prime Video, entre investigações que revelam as origens de um dos detetives mais icônicos da literatura, disputas pelo poder em narrativas históricas, experiências inusitadas em formato de falso documentário e histórias marcadas por tensão e sobrevivência. Confira, a seguir, os principais destaques da plataforma de streaming e prepare a pipoca!

1. Jovem Sherlock; 04/03

Em “Jovem Sherlock”, Sherlock Holmes se envolve em uma investigação perigosa que pode arruinar seu futuro Crédito: Reprodução digital | Prime Video

A série apresenta uma nova abordagem sobre a juventude do icônico detetive Sherlock Holmes (Hero Fiennes Tiffin ) , situando a narrativa nos anos 1870, muito antes de sua fama em Londres. Na trama, ele tem apenas 19 anos e ainda está longe da imagem calculista que o consagrou.

Estudante em Oxford, ele acaba envolvido em uma investigação criminal que coloca seu futuro em risco e o arrasta para uma rede de intrigas de alcance internacional. Ao tentar provar sua inocência e entender o que realmente está acontecendo, começa a desenvolver as habilidades de observação e dedução que definiriam sua trajetória.

2. Scarpetta Médica Legista; 11/03

Em “Scarpetta”, a legista Kay retorna à Virgínia e enfrenta um crime brutal que coloca sua carreira e seus laços familiares à prova Crédito: Reprodução digital | Prime Video

Baseada nos romances policiais de Patricia Cornwell, a série transforma o universo literário da autora em um thriller dramático ambientado no universo da medicina legal. A narrativa acompanha a renomada legista Kay Scarpetta (Nicole Kidman), que retorna à Virgínia para reassumir uma posição de liderança e se depara com um crime violento que coloca sua experiência e reputação à prova.

Enquanto conduz exames minuciosos e coordena a apuração do caso, ela precisa lidar com questões pessoais mal resolvidas, especialmente com a irmã Dorothy Farinelli (Jamie Lee Curtis). Ao seu lado estão o investigador Pete Marino (Bobby Cannavale), o agente federal Benton Wesley (Simon Baker) e Lucy Farinelli-Watson (Ariana DeBose), que contribuem para desvendar pistas em meio a conflitos emocionais e pressões profissionais.

3. Na Mira do Júri: Retiro Corporativo (2ª temporada); 20/03

Em “Na Mira do Júri: Retiro Corporativo”, Anthony participa de uma imersão empresarial sem saber que está cercado por atores em um falso documentário Crédito: Reprodução digital | Prime Video

A série marca o retorno do formato cômico em estilo falso documentário, agora ambientado em um encontro empresarial promovido por uma companhia familiar de molho apimentado. No centro da história está Anthony, um participante real, não interpretado por ator, que acredita ter sido convidado para uma imersão profissional legítima.

Sem saber que está cercado por um elenco de atores, ele interage com colegas excêntricos e enfrenta atividades de integração, disputas de liderança e situações constrangedoras cuidadosamente planejadas. A graça surge justamente da espontaneidade de suas reações diante de acontecimentos cada vez mais improváveis.

4. Lindas e Letais; 25/03

Em “Lindas e Letais”, cinco dançarinas ficam isoladas após um acidente na estrada e precisam transformar talento e disciplina em armas para sobreviver Crédito: Reprodução digital | Prime Video

O longa acompanha cinco dançarinas que seguem para uma competição decisiva quando o veículo em que estão sofre uma pane em uma região afastada. Sem sinal para pedir ajuda, elas encontram refúgio em uma pousada isolada, administrada pela misteriosa Devora Kasimer (Uma Thurman), antiga estrela do balé que vive longe dos holofotes.

O que parecia uma solução temporária rapidamente se transforma em um pesadelo. À medida que a tensão aumenta, o grupo transforma técnica, resistência física e sincronia adquiridas nos palcos em estratégias de defesa para sobreviver.

5. A Casa de Davi (2ª temporada); 27/03

Em “A Casa de Davi”, o jovem escolhido enfrenta as consequências de sua ascensão e precisa lidar com inveja, disputas políticas e ameaças ao seu destino Crédito: Reprodução digital | Prime Video

A segunda temporada aprofunda os acontecimentos após a derrota do gigante Filisteu e explora as consequências desse marco na vida do jovem escolhido. Com a autoridade do rei Saul (Ali Suliman) cada vez mais abalada, Davi (Michael Iskander) deixa a simplicidade do pastoreio para assumir uma posição de destaque entre os combatentes, despertando a admiração popular — e inveja dentro da corte.

À medida que sua influência cresce, aumentam também as ameaças ao seu redor. Conflitos políticos, disputas internas e decisões arriscadas colocam em xeque alianças importantes, enquanto sentimentos intensos interferem nas estratégias do reino. Entre batalhas épicas e embates silenciosos nos corredores do palácio, a trama explora o preço da liderança, os testes de fé e os sacrifícios exigidos de quem está destinado a governar.