Cultura

5 doramas imperdíveis para assistir no Prime Video

Conheça produções marcantes com enredos capazes de cativar já no primeiro episódio

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 17:50

Os doramas disponíveis no Prime Video reúnem histórias cativantes e produções de alta qualidade Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Os doramas disponíveis no Prime Video reúnem histórias que vão do romance delicado à fantasia, passando por dramas emocionais e enredos contemporâneos marcados por conflitos pessoais e emocionais. Em “Posso Ajudar?”, uma agente funerária com a habilidade de se comunicar com espíritos passa a atender últimos desejos ao lado de um prestador de serviços, dando início a encontros cheios de emoção. Já em “Surely Tomorrow”, dois ex-namorados se reencontram anos depois, quando um escândalo de adultério cruza suas vidas de forma inesperada.

A seguir, confira doramas imperdíveis para maratonar no Prime Video!

1. Posso ajudar? (2022)

Em “Posso Ajudar?”, uma agente funerária que consegue se comunicar com espíritos passa a atender os últimos pedidos dos mortos ao lado de um prestador de serviços (Imagem: Reprodução digital | Prime Video) Crédito:

Baek Dong-joo (Lee Hye-ri) trabalha como funcionária de uma funerária, mas guarda um segredo incomum: ela possui a habilidade de ouvir e interagir com espíritos. Essas almas só conseguem seguir em frente depois que seus últimos pedidos são atendidos, e Dong-joo acaba se envolvendo profundamente em cada uma dessas histórias .

Em meio a essas experiências, ela conhece Kim Tae-Hee (Lee Jun-young), um jovem prestativo que atua em uma empresa de serviços gerais. A parceria entre os dois se fortalece à medida que enfrentam situações ligadas ao além, misturando momentos emocionantes, delicados e inesperados, enquanto ajudam os mortos a se despedirem do mundo dos vivos.

2. Bate Coração (2023)

Em “Bate Coração”, um vampiro que sonha em se tornar humano cruza o caminho de uma mulher prática, dando início a uma convivência marcada por sentimentos inesperados Crédito: Imagem: Reprodução digital | KBS2

Seon Woo-hyeol (Ok Taec-yeon) é um vampiro que passou séculos alimentando o sonho de se tornar humano e vivenciar o amor de forma plena. Após uma tentativa incompleta de transformação, ele acaba dividindo o mesmo espaço com Joo In-hae (Won Ji-an), uma mulher prática, determinada e pouco aberta a envolvimentos emocionais.

A convivência forçada aproxima dois mundos opostos e, aos poucos, sentimentos inesperados começam a surgir. Enquanto enfrentam desafios ligados ao passado e às regras do mundo sobrenatural, ambos descobrem novas formas de afeto, aprendem sobre empatia e passam a enxergar a vida sob outra perspectiva, em uma história que equilibra fantasia, romance e crescimento pessoal.

3. Um Bom Garoto (2025)

Em “Um Bom Garoto”, um grupo de ex-atletas ingressa em um projeto especial da polícia para resolver casos complexos Crédito: Imagem: Reprodução digital | JTBC

O dorama apresenta um grupo de ex-atletas que, após deixarem o auge das competições esportivas, enfrentam frustrações financeiras, problemas físicos e a dificuldade de encontrar um novo propósito. Buscando reconstruir a própria trajetória, eles ingressam em um projeto especial da polícia, que seleciona talentos esportivos para atuar em operações de alto risco.

Nessa nova missão, os participantes utilizam a disciplina adquirida nos treinamentos , além de reflexos e condicionamento impecáveis, para resolver casos complexos e proteger a população. Park Bo-gum, como Yoon Dong-ju, e Kim So-hyun, como Ji Han-na, dão vida aos protagonistas, que precisam superar limites pessoais enquanto descobrem, juntos, uma segunda chance para provar sua força e coragem.

4. Seguro para Divorciados (2025)

Em “Seguro para Divorciados”, um especialista em seguros cria uma apólice inusitada voltada a pessoas que enfrentam o fim de um casamento Crédito: Imagem: Reprodução digital | TVN

Noh Ki-jun (Lee Dong-wook) trabalha como especialista em seguros e carrega no currículo três divórcios que deixaram marcas emocionais e financeiras. A partir da própria experiência, ele decide propor algo inusitado dentro da empresa em que atua, um seguro voltado para pessoas que enfrentam o fim de um casamento, transformando vivências pessoais em um projeto ousado.

Para tirar a ideia do papel, Ki-jun conta com uma equipe formada por profissionais de perfis distintos, como Kang Han-deul (Lee Joo-bin), uma subscritora recém-separada em busca de novos começos, Jeon Na-rae (Lee Da-hee), analista estratégica focada em dados, e An Jeon-man (Lee Kwang-soo), avaliador cauteloso que evita riscos a qualquer custo. Juntos, eles lidam com desafios profissionais e conflitos pessoais enquanto aprendem sobre recomeços, relações humanas e escolhas após o fim de um relacionamento.

5. Surely Tomorrow (2025)

Em “Surely Tomorrow”, Lee Kyeong-do e Seo Ji-woo se reencontram quando um escândalo de adultério cruza suas trajetórias de forma inesperada Crédito: Imagem: Reprodução digital | JTBC

Lee Kyeong-do (Park Seo-joon) e Seo Ji-woo (Won Ji-an) viveram um relacionamento marcante na juventude, interrompido antes que pudesse se transformar em algo duradouro. Com o passar dos anos, cada um seguiu seu próprio caminho, deixando para trás planos inacabados e sentimentos que nunca foram totalmente resolvidos.

Quase duas décadas depois, os dois se reencontram em circunstâncias delicadas. Kyeong-do atua como repórter responsável por investigar um caso de adultério que ganhou destaque, enquanto Ji-woo é a esposa do homem envolvido no escândalo. Já próximos dos 40, eles percebem que o tempo mudou muitas coisas, mas não apagou a conexão que existiu entre eles. O reencontro desperta emoções adormecidas e coloca ambos diante de escolhas difíceis, em uma história sobre amadurecimento, memórias e o peso das decisões do passado.