Cultura

O que chega na Netflix em março? 5 séries aguardadas para maratonar

Drama, mistério e romance chegam ao catálogo da plataforma e dão o tom das produções do mês

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:51

Séries de drama, mistério e romance marcam as estreias da Netflix em março Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

O mês de março chega com a clássica pergunta de quem ama maratonar séries na Netflix: o que tem de novo no catálogo do streaming ? A resposta é simples: muito drama, mistério e, principalmente, romance. Entre os destaques estão “Um Amor que Ilumina”, protagonizado por Park Jinyoung, integrante do grupo de K-pop GOT7, e “Namorado por Assinatura”, um dorama também estrelado por outra estrela do K-pop, a cantora e atriz Jisoo, do BLACKPINK.

Saindo das produções coreanas, migramos para a Espanha e a Noruega com “Naquela Noite”, com a jovem estrela da plataforma Clara Galle, e “Os Casos de Harry Hole”, um suspense policial que promete mergulhar o público em uma trama marcada por tensão psicológica e corrupção.

A seguir, confira mais informações sobre essas e outras produções que estreiam em março de 2026 na Netflix!

1. Um Amor que Ilumina (06/03)

“Um Amor que Ilumina” acompanha a história de um casal que vive uma paixão intensa durante as férias de verão, mas acaba se separando Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Um dos doramas mais comentados nas redes sociais, principalmente pela química dos protagonistas nos trailers de divulgação, “Um Amor que Ilumina” acompanha a história de Yeon Tae Seo e Mo Eun Ah, dois jovens que vivem uma paixão intensa durante as férias de verão, mas acabam se separando. Dez anos depois, o destino une ambos novamente, e eles são obrigados a confrontar suas dores e aprendizados, além de superar novos desafios que colocam à prova os sentimentos do passado.

2. Namorado por Assinatura (06/03)

“Namorado por Assinatura” segue a jornada de Seo Mi-Rae, uma mulher que vive para o trabalho, mas que descobre em uma plataforma de namoro sentimentos únicos (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Crédito:

Trazendo como plano de fundo o conflito entre a imprevisibilidade dos sentimentos e o afeto programado por um serviço de assinatura, “Namorado por Assinatura” segue a jornada de Seo Mi-Rae, uma produtora de webtoons que vive para o trabalho e não pensa em namoro. É então que uma simulação de relacionamento virtual, que funciona por assinatura e promete entregar o par dos sonhos, muda sua rotina monótona ao transformá-la em uma sequência de encontros perfeitos.

A partir disso, ela começa a experimentar sentimentos nunca vividos. O problema é que a vida real continua existindo e, nela, Seo Mi-Rae desenvolve uma relação cada vez mais próxima com um parceiro de trabalho que desperta emoções genuínas e imprevisíveis, colocando em xeque a fantasia cuidadosamente programada do mundo virtual.

3. One Piece: Rumo à Grand Line – 2ª temporada (10/03)

“One Piece: Rumo à Grand Line” retorna finalmente com a segunda temporada e novas aventuras Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Com 8 episódios, a aventura de piratas em alta mar, “One Piece”, retorna finalmente com a segunda temporada. Desta vez, Luffy e os Chapéus de Palha partem rumo à Grand Line, um trecho marítimo perigoso e repleto de surpresas, em busca do maior tesouro do mundo. No destino, eles encontram adversários desafiadores, missões ainda mais perigosas e uma ilha estranha — essa combinação promete testar os limites da tripulação.

4. Naquela Noite (13/03)

“Naquela Noite” acompanha a história de uma mãe solo que, após atropelar um homem, tenta esconder o ocorrido para não perder a guarda do filho Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Criada por Jason George — conhecido por trabalhos como “Lista Negra” e “Narcos” —, “Naquela Noite” conta a história de Elena, uma jovem mãe solo que vê sua vida sair do controle após atropelar um homem durante uma viagem à República Dominicana. Com medo de ser presa e perder a guarda do filho, ela decide esconder o ocorrido e, para isso, conta com a ajuda das irmãs Paula e Cris.

No entanto, segundo a sinopse oficial, o que parecia ser uma solução temporária para ajudar Elena, rapidamente se transforma em uma espiral de mentiras. Agora, “unidas por laços de sangue, mas confrontadas por uma verdade inevitável, as três irmãs precisam decidir até onde estão dispostas a ir para se manterem seguras”, descreve o texto.

5. Os Casos de Harry Hole (26/03)

“Os Casos de Harry Hole” acompanha o embate entre dois policiais que operam em lados opostos da lei Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Estrelada pelo germano-norueguês Tobias Santelmann, de “The Last Kingdom”, e baseada no livro “A Estrela do Diabo”, de Jo Nesbø, “Os Casos de Harry Hole” acompanha o embate entre dois policiais que operam em lados opostos da lei: o protagonista Harry Hole e seu adversário de longa data, Tom Waaler, um detetive corrupto que Harry tenta levar à justiça.

Enquanto tenta capturar o antigo inimigo, o protagonista também precisa caçar um serial killer que aterroriza a cidade. Durante a missão, conforme a sinopse oficial, ele precisa “enfrentar enigmas, corrupção e os próprios demônios”. A primeira temporada da produção estreia com nove episódios, todos disponibilizados de uma só vez.