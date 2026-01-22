O Agente Secreto, Sinners e mais: onde assistir os filmes do Oscar 2026 no ES

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17:51
Luz, câmera, ação! Chegou a época que os cinéfilos mais amam: a divulgação dos indicados ao Oscar 2026. Os mais ligados já conseguiram assistir aos principais filmes, mas se você que ainda não teve a oportunidade e quer formar suas opiniões, saiba que vários cinemas, de Norte a Sul do Espírito Santo, além das principais plataformas de streaming, oferecem a chance de ficar por dentro das novidades para a premiação.
Confira abaixo onde encontrar alguns dos principais filmes no ES e no streaming:
Com quatro indicações ao Oscar 2026 e representante do cinema brasileiro, “O Agente Secreto”, do diretor Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, conta a história de um homem perseguido por “fantasmas” do seu passado, tentando se proteger e reconquistar a sua família. Tudo isso se passa em pleno carnaval do Recife, durante o ano de 1977. Veja onde assistir:
Dirigido por Josh Safdie, Marty Supreme acompanha a trajetória de Marty Reisman, figura lendária do tênis de mesa norte-americano, em um drama esportivo que vai além das competições e aborda obsessão, talento e limites pessoais. O filme recebeu 9 indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator. Veja onde assistir:
Baseado no livro de Maggie O’Farrell, o longa dirigido por Chloé Zhao revisita a tragédia familiar vivida por William Shakespeare a partir do olhar de Agnes, sua esposa, após a morte do filho Hamnet. Com uma abordagem intimista e sensível, o filme conquistou 8 indicações ao Oscar 2026, entre elas Melhor Filme e Melhor Atriz. Veja onde assistir:
O drama norueguês dirigido por Joachim Trier aborda as tensões familiares entre duas irmãs e o pai cineasta, explorando memória, afeto e frustrações mal resolvidas. A produção recebeu 9 indicações ao Oscar 2026, com destaque para Melhor Filme e Direção. Veja onde assistir:
Vitória: Cine Jardins (15h30)
Com Leonardo DiCaprio e dirigido por Paul Thomas Anderson, o filme é um drama de grande escala que acompanha um homem forçado a sair do isolamento para enfrentar conflitos do passado que ganham novas proporções no presente. A produção soma 13 indicações ao Oscar 2026, sendo uma das mais lembradas da edição. Veja onde assistir:
Misturando terror psicológico e drama social, Pecadores, de Ryan Coogler, acompanha dois irmãos que retornam à cidade natal e se deparam com forças sombrias ligadas à própria história da comunidade. O filme é o recordista de indicações do Oscar 2026, com 16 nomeações, incluindo Melhor Filme, Direção e Ator. Veja onde assistir:
Nesta nova adaptação do clássico de Mary Shelley, Guillermo del Toro revisita a história do cientista obcecado pela criação da vida, reforçando o viés trágico e filosófico da obra. O filme acumulou 9 indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme e categorias técnicas. Veja onde assistir:
*As programações dos filmes em cartaz seguem até o dia 28 de janeiro e estão sujeitas a alteração.
