O Agente Secreto, Sinners e mais: onde assistir os filmes do Oscar 2026 no ES

Vários dos filmes indicados nesta quinta-feira (22) seguem em cartaz nos cinemas do Espírito Santo; saiba onde assistir

André Cypreste

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17:51

O Agente Secreto, Sinners e Marty Supreme estão concorrendo ao Oscar 2026 Crédito: Vitrine Filmes/ Warner Bros./TMDB

Luz, câmera, ação! Chegou a época que os cinéfilos mais amam: a divulgação dos indicados ao Oscar 2026. Os mais ligados já conseguiram assistir aos principais filmes, mas se você que ainda não teve a oportunidade e quer formar suas opiniões, saiba que vários cinemas, de Norte a Sul do Espírito Santo, além das principais plataformas de streaming, oferecem a chance de ficar por dentro das novidades para a premiação.

Confira abaixo onde encontrar alguns dos principais filmes no ES e no streaming:

O Agente Secreto

'O Agente Secreto' é um thriller ambientado no Brasil de 1977. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Crédito: Victor Jucá

Com quatro indicações ao Oscar 2026 e representante do cinema brasileiro, “O Agente Secreto”, do diretor Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, conta a história de um homem perseguido por “fantasmas” do seu passado, tentando se proteger e reconquistar a sua família. Tudo isso se passa em pleno carnaval do Recife, durante o ano de 1977. Veja onde assistir:

  • Vitória: Cine Jardins (14h30, 17h20 e 20h10); Cinemark (21h40); Cine A Norte Sul (20h45)
  • Vila Velha: Cinemark (15h45 e 21h50); Kinoplex Praia da Costa (14h10, 17h20 e 20h30)
  • Serra: Cine Araújo (17h50)
  • Cachoeiro de Itapemirim: CineRitz Sul (18h)

Marty Supreme

Timothee Chalamet em 'Marty Supreme' Crédito: Reprodução/TMDB

Dirigido por Josh Safdie, Marty Supreme acompanha a trajetória de Marty Reisman, figura lendária do tênis de mesa norte-americano, em um drama esportivo que vai além das competições e aborda obsessão, talento e limites pessoais. O filme recebeu 9 indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator. Veja onde assistir:

  • Vitória: Cine Jardins (20h30); Cinemark (13h10 e 21h); Cine A Norte Sul (18h40 e 21h10)
  • Vila Velha: Cinemark (15h, 18h10 e 21h30); Kinoplex Praia da Costa (14h, 17h10 e 20h20); Cinesystem (18h e 21h)
  • Serra: Cinesercla Montserrat (18h)
  • Cariacica: Cinépolis Moxuara (17h45 e 20h45)
  • Guarapari: CineRitz (16h30)
  • Cachoeiro de Itapemirim: CineRitz Sul (18h e 20h45)

Hamnet

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet” é um drama sobre a tragédia familiar que inspirou a criação da peça de Shakespeare  Crédito: Universal Pictures

Baseado no livro de Maggie O’Farrell, o longa dirigido por Chloé Zhao revisita a tragédia familiar vivida por William Shakespeare a partir do olhar de Agnes, sua esposa, após a morte do filho Hamnet. Com uma abordagem intimista e sensível, o filme conquistou 8 indicações ao Oscar 2026, entre elas Melhor Filme e Melhor Atriz. Veja onde assistir:

  • Vitória: Cine Jardins (18h15); Cine A Norte Sul (18h40)
  • Vila Velha: Kinoplex Praia da Costa (21h15)

Valor Sentimental

O drama norueguês dirigido por Joachim Trier aborda as tensões familiares entre duas irmãs e o pai cineasta Crédito: IMDb

O drama norueguês dirigido por Joachim Trier aborda as tensões familiares entre duas irmãs e o pai cineasta, explorando memória, afeto e frustrações mal resolvidas. A produção recebeu 9 indicações ao Oscar 2026, com destaque para Melhor Filme e Direção. Veja onde assistir:

Vitória: Cine Jardins (15h30)

Uma Batalha Após a Outra

Em “Uma batalha após a outra”, Bob reúne antigos aliados para salvar a vida da filha Crédito: Warner Bros

Com Leonardo DiCaprio e dirigido por Paul Thomas Anderson, o filme é um drama de grande escala que acompanha um homem forçado a sair do isolamento para enfrentar conflitos do passado que ganham novas proporções no presente. A produção soma 13 indicações ao Oscar 2026, sendo uma das mais lembradas da edição. Veja onde assistir:

  • HBO Max
  • Prime Video (disponível para aluguel digital)
  • Apple TV (disponível para aluguel digital)

Pecadores

Pecadores: Ryan Coogler acerta e cria o filme mais inovador de sua carreira Crédito: Reprodução/Warner Bros. Pictures

Misturando terror psicológico e drama social, Pecadores, de Ryan Coogler, acompanha dois irmãos que retornam à cidade natal e se deparam com forças sombrias ligadas à própria história da comunidade. O filme é o recordista de indicações do Oscar 2026, com 16 nomeações, incluindo Melhor Filme, Direção e Ator. Veja onde assistir:

  • HBO Max
  • Prime Video (disponível para aluguel digital)
  • Apple TV (disponível para aluguel digital)

Frankenstein

Nesta nova adaptação do clássico de Mary Shelley, Guillermo del Toro revisita a história do cientista obcecado pela criação da vida Crédito: Ken Woroner/Netflix

Nesta nova adaptação do clássico de Mary Shelley, Guillermo del Toro revisita a história do cientista obcecado pela criação da vida, reforçando o viés trágico e filosófico da obra. O filme acumulou 9 indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme e categorias técnicas. Veja onde assistir:

  • Netflix

*As programações dos filmes em cartaz seguem até o dia 28 de janeiro e estão sujeitas a alteração.

