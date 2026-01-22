E o Oscar vai para...

O Agente Secreto, Sinners e mais: onde assistir os filmes do Oscar 2026 no ES

Vários dos filmes indicados nesta quinta-feira (22) seguem em cartaz nos cinemas do Espírito Santo; saiba onde assistir

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17:51

O Agente Secreto, Sinners e Marty Supreme estão concorrendo ao Oscar 2026 Crédito: Vitrine Filmes/ Warner Bros./TMDB

Luz, câmera, ação! Chegou a época que os cinéfilos mais amam: a divulgação dos indicados ao Oscar 2026. Os mais ligados já conseguiram assistir aos principais filmes, mas se você que ainda não teve a oportunidade e quer formar suas opiniões, saiba que vários cinemas, de Norte a Sul do Espírito Santo, além das principais plataformas de streaming, oferecem a chance de ficar por dentro das novidades para a premiação.

Confira abaixo onde encontrar alguns dos principais filmes no ES e no streaming:

O Agente Secreto

'O Agente Secreto' é um thriller ambientado no Brasil de 1977. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Crédito: Victor Jucá

Com quatro indicações ao Oscar 2026 e representante do cinema brasileiro, “O Agente Secreto”, do diretor Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, conta a história de um homem perseguido por “fantasmas” do seu passado, tentando se proteger e reconquistar a sua família. Tudo isso se passa em pleno carnaval do Recife, durante o ano de 1977. Veja onde assistir:

Vitória: Cine Jardins (14h30, 17h20 e 20h10); Cinemark (21h40); Cine A Norte Sul (20h45)

Cine Jardins (14h30, 17h20 e 20h10); Cinemark (21h40); Cine A Norte Sul (20h45) Vila Velha: Cinemark (15h45 e 21h50); Kinoplex Praia da Costa (14h10, 17h20 e 20h30)

Cinemark (15h45 e 21h50); Kinoplex Praia da Costa (14h10, 17h20 e 20h30) Serra: Cine Araújo (17h50)

Cine Araújo (17h50) Cachoeiro de Itapemirim: CineRitz Sul (18h)

Marty Supreme

Timothee Chalamet em 'Marty Supreme' Crédito: Reprodução/TMDB

Dirigido por Josh Safdie, Marty Supreme acompanha a trajetória de Marty Reisman, figura lendária do tênis de mesa norte-americano, em um drama esportivo que vai além das competições e aborda obsessão, talento e limites pessoais. O filme recebeu 9 indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator. Veja onde assistir:

Vitória: Cine Jardins (20h30); Cinemark (13h10 e 21h); Cine A Norte Sul (18h40 e 21h10)

Cine Jardins (20h30); Cinemark (13h10 e 21h); Cine A Norte Sul (18h40 e 21h10) Vila Velha: Cinemark (15h, 18h10 e 21h30); Kinoplex Praia da Costa (14h, 17h10 e 20h20); Cinesystem (18h e 21h)

Cinemark (15h, 18h10 e 21h30); Kinoplex Praia da Costa (14h, 17h10 e 20h20); Cinesystem (18h e 21h) Serra: Cinesercla Montserrat (18h)

Cinesercla Montserrat (18h) Cariacica: Cinépolis Moxuara (17h45 e 20h45)

Cinépolis Moxuara (17h45 e 20h45) Guarapari: CineRitz (16h30)

CineRitz (16h30) Cachoeiro de Itapemirim: CineRitz Sul (18h e 20h45)

Hamnet

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet” é um drama sobre a tragédia familiar que inspirou a criação da peça de Shakespeare Crédito: Universal Pictures

Baseado no livro de Maggie O’Farrell, o longa dirigido por Chloé Zhao revisita a tragédia familiar vivida por William Shakespeare a partir do olhar de Agnes, sua esposa, após a morte do filho Hamnet. Com uma abordagem intimista e sensível, o filme conquistou 8 indicações ao Oscar 2026, entre elas Melhor Filme e Melhor Atriz. Veja onde assistir:

Vitória: Cine Jardins (18h15); Cine A Norte Sul (18h40)

Cine Jardins (18h15); Cine A Norte Sul (18h40) Vila Velha: Kinoplex Praia da Costa (21h15)

Valor Sentimental

O drama norueguês dirigido por Joachim Trier aborda as tensões familiares entre duas irmãs e o pai cineasta Crédito: IMDb

O drama norueguês dirigido por Joachim Trier aborda as tensões familiares entre duas irmãs e o pai cineasta, explorando memória, afeto e frustrações mal resolvidas. A produção recebeu 9 indicações ao Oscar 2026, com destaque para Melhor Filme e Direção. Veja onde assistir:

Vitória: Cine Jardins (15h30)

Uma Batalha Após a Outra

Em “Uma batalha após a outra”, Bob reúne antigos aliados para salvar a vida da filha Crédito: Warner Bros

Com Leonardo DiCaprio e dirigido por Paul Thomas Anderson, o filme é um drama de grande escala que acompanha um homem forçado a sair do isolamento para enfrentar conflitos do passado que ganham novas proporções no presente. A produção soma 13 indicações ao Oscar 2026, sendo uma das mais lembradas da edição. Veja onde assistir:

HBO Max

Prime Video (disponível para aluguel digital)

(disponível para aluguel digital) Apple TV (disponível para aluguel digital)

Pecadores

Pecadores: Ryan Coogler acerta e cria o filme mais inovador de sua carreira Crédito: Reprodução/Warner Bros. Pictures

Misturando terror psicológico e drama social, Pecadores, de Ryan Coogler, acompanha dois irmãos que retornam à cidade natal e se deparam com forças sombrias ligadas à própria história da comunidade. O filme é o recordista de indicações do Oscar 2026, com 16 nomeações, incluindo Melhor Filme, Direção e Ator. Veja onde assistir:

HBO Max

Prime Video (disponível para aluguel digital)

(disponível para aluguel digital) Apple TV (disponível para aluguel digital)

Frankenstein

Nesta nova adaptação do clássico de Mary Shelley, Guillermo del Toro revisita a história do cientista obcecado pela criação da vida Crédito: Ken Woroner/Netflix

Nesta nova adaptação do clássico de Mary Shelley, Guillermo del Toro revisita a história do cientista obcecado pela criação da vida, reforçando o viés trágico e filosófico da obra. O filme acumulou 9 indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme e categorias técnicas. Veja onde assistir:

Netflix

*As programações dos filmes em cartaz seguem até o dia 28 de janeiro e estão sujeitas a alteração.

