Wagner Moura é indicado ao Oscar 2026 por “O Agente Secreto”

Papel em longa brasileiro consolida Wagner Moura na disputa individual mais concorrida da premiação

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:47

Wagner Moura é um dos fortes candidatos ao Oscar
Wagner Moura é um dos fortes candidatos ao Oscar Crédito: Reprodução/Instagram/@theacademy/@cibellelevi

O ator Wagner Moura foi indicado ao Oscar 2026 de Melhor Ator por sua atuação em O Agente Secreto. Considerada uma das performances mais elogiadas do ano, a interpretação rendeu ao ator reconhecimento em diversos festivais e prêmios internacionais.

Especialistas em premiações apontavam a indicação como praticamente garantida, diante da recepção entusiasmada da crítica e da força da campanha do filme em Hollywood. Moura já vinha sendo citado como um dos grandes destaques da temporada desde a estreia em Cannes.

A nomeação consolida o ator brasileiro entre os principais nomes do cinema mundial e amplia a presença do Brasil nas categorias centrais da premiação.

