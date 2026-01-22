Wagner Moura é indicado ao Oscar 2026 por “O Agente Secreto”

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:47
O ator Wagner Moura foi indicado ao Oscar 2026 de Melhor Ator por sua atuação em O Agente Secreto. Considerada uma das performances mais elogiadas do ano, a interpretação rendeu ao ator reconhecimento em diversos festivais e prêmios internacionais.
Especialistas em premiações apontavam a indicação como praticamente garantida, diante da recepção entusiasmada da crítica e da força da campanha do filme em Hollywood. Moura já vinha sendo citado como um dos grandes destaques da temporada desde a estreia em Cannes.
A nomeação consolida o ator brasileiro entre os principais nomes do cinema mundial e amplia a presença do Brasil nas categorias centrais da premiação.
