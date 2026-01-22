Veio aí!

Wagner Moura é indicado ao Oscar 2026 por “O Agente Secreto”

Papel em longa brasileiro consolida Wagner Moura na disputa individual mais concorrida da premiação

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:47

Wagner Moura é um dos fortes candidatos ao Oscar Crédito: Reprodução/Instagram/@theacademy/@cibellelevi

O ator Wagner Moura foi indicado ao Oscar 2026 de Melhor Ator por sua atuação em O Agente Secreto. Considerada uma das performances mais elogiadas do ano, a interpretação rendeu ao ator reconhecimento em diversos festivais e prêmios internacionais.

Especialistas em premiações apontavam a indicação como praticamente garantida, diante da recepção entusiasmada da crítica e da força da campanha do filme em Hollywood. Moura já vinha sendo citado como um dos grandes destaques da temporada desde a estreia em Cannes.

A nomeação consolida o ator brasileiro entre os principais nomes do cinema mundial e amplia a presença do Brasil nas categorias centrais da premiação.

