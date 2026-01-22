Brasil no Oscar

Oscar 2026: “O Agente Secreto” concorre à categoria de Melhor Direção de Elenco

Nova categoria do Oscar reconhece trabalho por trás da escolha e condução do elenco do filme brasileiro

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:46

Cena do filme "O Agente Secreto" Crédito: Vitrine Filmes/Reprodução

O cinema brasileiro amplia sua presença no Oscar 2026 com O Agente Secreto concorrendo à categoria de Melhor Direção de Elenco, que faz sua estreia oficial na premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A indicação reconhece o trabalho essencial por trás da construção de um elenco coeso, potente e narrativamente preciso.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa foi amplamente elogiado pela força do conjunto de atuações — um dos pilares da recepção positiva desde a estreia no Festival de Cannes. A harmonia entre personagens centrais e coadjuvantes, aliada a escolhas de casting precisas, contribuiu para a densidade dramática e a credibilidade do universo retratado no filme.

A nova categoria do Oscar busca valorizar profissionais responsáveis por selecionar, articular e conduzir o elenco, reconhecendo um trabalho que vai além da escalação e impacta diretamente o resultado artístico da obra. No caso de O Agente Secreto, críticos destacaram a organicidade das relações em cena e a potência coletiva das interpretações como marcas do filme.

A indicação chega na reta final de uma campanha internacional consistente. Desde maio de 2025, o longa acumula mais de 60 prêmios e diversas nomeações em eventos como Spirit Awards, Lumières, AARP Movies for Grownups, além de pré-indicações ao Oscar e ao Bafta. O reconhecimento em Direção de Elenco reforça o alcance técnico e artístico da produção brasileira.

