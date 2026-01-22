Brasil no Oscar

“O Agente Secreto” entra na disputa por Melhor Filme no Oscar 2026

Longa brasileiro foi indicado na categoria mais disputada do Oscar após forte recepção crítica e prêmios internacionais

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:50

[Edicase]Seis filmes concorrem a chance de representar o Brasil no Oscar em 2026 (Imagem: Reprodução digital | VITRINE FILMES) Crédito: Imagem: Reprodução digital | VITRINE FILMES

Em um feito histórico para o cinema nacional, O Agente Secreto foi indicado ao Oscar 2026 de Melhor Filme, a principal categoria da premiação, que reúne apenas dez produções do mundo inteiro.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa brasileiro chega à disputa após uma campanha consistente, sustentada por prêmios, aclamação crítica e forte presença em festivais internacionais.

A indicação coloca o Brasil em um patamar raramente alcançado na história do Oscar e reforça o alcance global da produção, que dialoga com temas universais e contemporâneos.

