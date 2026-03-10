Editorias do Site
Redes Sociais

Grão-de-bico: 3 receitas leves e ricas em proteínas para o jantar

Torne as refeições noturnas mais saudáveis, práticas e cheias de sabor

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 10 de março de 2026 às 19:49

Salada de grão-de-bico com frango (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Salada de grão-de-bico com frango Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

O grão-de-bico é um ingrediente versátil, saboroso e muito nutritivo, sendo uma excelente opção para preparar receitas leves para o jantar. Rico em proteínas vegetais, fibras, vitaminas e minerais, ele ajuda a promover maior sensação de saciedade e contribui para uma alimentação equilibrada. Além disso, seu sabor suave combina facilmente com diversos ingredientes.

A seguir, confira receitas leves e ricas em proteínas com grão-de-bico para o jantar!

1. Salada de grão-de-bico com frango

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 xícara de chá de frango cozido e desfiado
  • 1 tomate cortado em pedaços
  • 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • 1 punhado de folhas de espinafre
  • 1/4 de pimentão vermelho picado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o grão-de-bico e adicione o frango desfiado. Misture delicadamente. Acrescente o tomate, o tomate-cereja, o pimentão e o espinafre. Tempere com azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture bem todos os ingredientes para que o tempero envolva a salada. Finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.

2. Grão-de-bico refogado com cogumelo e espinafre

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/4 de cebola picada
  • 1/2 colher de chá de páprica doce
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio. Refogue a cebola até ficar macia e levemente dourada. Acrescente o alho e mexa por cerca de 30 segundos, apenas para liberar aroma. Adicione o cogumelo e refogue por alguns minutos até ficar macio e levemente dourado. Coloque o grão-de-bico na frigideira e misture bem com o cogumelo. Tempere com páprica, sal e pimenta-do-reino. Acrescente o espinafre e mexa até as folhas murcharem. Finalize com suco de limão antes de servir.

Ensopado de berinjela com grão-de-bico (Imagem: hlphoto | Shutterstock)
Ensopado de berinjela com grão-de-bico Crédito: Imagem: hlphoto | Shutterstock

3. Ensopado de berinjela com grão-de-bico

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 berinjela cortada em rodelas
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate
  • 1 tomate picado
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 pimentão vermelho picado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1/2 colher de chá de cominho
  • Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Adicione o alho e o pimentão e refogue por mais alguns minutos até liberar aroma. Acrescente a berinjela e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o tomate e o molho de tomate, misturando bem. Coloque o grão-de-bico, tempere com páprica, cominho, sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 10 a 15 minutos, até os sabores se incorporarem e a berinjela ficar macia. Finalize com folhas de manjericão antes de servir.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 7 benefícios da musicoterapia para o desenvolvimento infantil

7 benefícios da musicoterapia para o desenvolvimento infantil
Imagem - Cinema: 5 filmes imperdíveis estreiam nesta semana de março

Cinema: 5 filmes imperdíveis estreiam nesta semana de março
Imagem - Bolo de fubá: 7 receitas práticas e deliciosas para o café da tarde

Bolo de fubá: 7 receitas práticas e deliciosas para o café da tarde