Grão-de-bico: 3 receitas leves e ricas em proteínas para o jantar

Publicado em 10 de março de 2026 às 19:49
O grão-de-bico é um ingrediente versátil, saboroso e muito nutritivo, sendo uma excelente opção para preparar receitas leves para o jantar. Rico em proteínas vegetais, fibras, vitaminas e minerais, ele ajuda a promover maior sensação de saciedade e contribui para uma alimentação equilibrada. Além disso, seu sabor suave combina facilmente com diversos ingredientes.
A seguir, confira receitas leves e ricas em proteínas com grão-de-bico para o jantar!
Em uma tigela grande, coloque o grão-de-bico e adicione o frango desfiado. Misture delicadamente. Acrescente o tomate, o tomate-cereja, o pimentão e o espinafre. Tempere com azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture bem todos os ingredientes para que o tempero envolva a salada. Finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.
Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio. Refogue a cebola até ficar macia e levemente dourada. Acrescente o alho e mexa por cerca de 30 segundos, apenas para liberar aroma. Adicione o cogumelo e refogue por alguns minutos até ficar macio e levemente dourado. Coloque o grão-de-bico na frigideira e misture bem com o cogumelo. Tempere com páprica, sal e pimenta-do-reino. Acrescente o espinafre e mexa até as folhas murcharem. Finalize com suco de limão antes de servir.
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Adicione o alho e o pimentão e refogue por mais alguns minutos até liberar aroma. Acrescente a berinjela e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o tomate e o molho de tomate, misturando bem. Coloque o grão-de-bico, tempere com páprica, cominho, sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 10 a 15 minutos, até os sabores se incorporarem e a berinjela ficar macia. Finalize com folhas de manjericão antes de servir.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta