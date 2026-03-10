Bolo de fubá: 7 receitas práticas e deliciosas para o café da tarde

Publicado em 10 de março de 2026 às 16:49
O bolo de fubá é muito apreciado entre os brasileiros. Por isso, é muito comum encontrá-lo na mesa do café da tarde. Tradicionalmente preparado com fubá, farinha de trigo, açúcar e leite, ele fica pronto em poucos minutos. Se você deseja fugir da versão clássica e experimentar novos sabores, também é possível incrementar a receita com outros ingredientes deliciosos.
A seguir, confira 7 receitas diferentes e saborosas de bolo de fubá para satisfazer o seu paladar!
Em um liquidificador, coloque o leite, os ovos, o açúcar, a manteiga e o queijo parmesão e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o sal, o fubá e a farinha de trigo e bata novamente. Junte o fermento químico e misture para incorporar. Reserve. Unte uma forma redonda com furo central com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
Em um recipiente, peneire o fubá, o açúcar e a farinha de trigo e misture. Reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo e o suco de laranja e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione essa mistura aos ingredientes secos e misture. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite e o óleo e bata até ficar homogêneo. Adicione o fubá, a farinha de trigo e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e a erva-doce e bata para incorporar. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 160 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque o ovo, o fubá, o óleo, o leite e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a mistura para um recipiente, adicione a farinha de trigo e o fermento químico e mexa para incorporar. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa na forma e distribua os pedaços de goiabada por cima. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Em uma batedeira, bata as claras até obter o ponto de neve. Transfira para um recipiente e reserve. Ainda na batedeira, coloque as gemas, o açúcar e a margarina e bata até obter um creme. Acrescente as claras em neve, o fubá, o leite, a farinha de trigo, o coco ralado e o fermento químico e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com margarina e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o sal e bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o fubá e a farinha de trigo e bata até formar uma massa lisa. Transfira a mistura para um recipiente e adicione o queijo meia cura e a cebolinha e misture. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente para incorporar. Unte uma forma para bolo inglês com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque os ovos e bata até ficar homogêneo. Adicione o leite condensado e o óleo e bata para incorporar. Acrescente o milho-verde, o fubá e o fermento químico e bata até ficar homogêneo. Unte uma assadeira com óleo e polvilhe com fubá. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Sirva em seguida.
