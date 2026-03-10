Outono saudável: 10 chás que ajudam a eliminar peso e aumentar o bem-estar

Publicado em 10 de março de 2026 às 15:49
Com a proximidade do outono, os dias começam a ficar mais amenos e convidam a uma rotina mais acolhedora. É também um bom momento para repensar hábitos e investir em escolhas que favoreçam a saúde e o bem-estar. Entre elas, os chás funcionais ganham destaque: além de aquecer, algumas opções possuem propriedades que ajudam a estimular o metabolismo, reduzir o inchaço e contribuir para o controle do peso.
A seguir, confira 10 receitas de chás funcionais para você incluir na rotina durante a estação!
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe o chá e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o hibisco e a cavalinha. Abafe o chá por 10 minutos. Coe e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de louro e as sementes de erva-doce. Ferva por 3 minutos. Desligue o fogo e abafe o chá por 10 minutos. Coe e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água, as cascas e os bagos de romã, as canelas em pau e os anises-estrelados. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, coloque as rodelas de limão e abafe o chá por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe o chá e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe o chá e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a casca do abacaxi e a água. Leve ao fogo médio por 10 minutos. Desligue o fogo e acrescente as folhas de hortelã. Abafe o chá por 5 minutos e coe. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de hortelã. Abafe o chá por 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e a casca do abacaxi. Leve ao fogo médio e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, adicione a carqueja e abafe o chá por 10 minutos. Coe e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e as fatias de gengibre e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Adicione o capim-santo e abafe o chá por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.
