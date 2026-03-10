Gratuito

Peça "Insanos" leva terror psicológico a Centro Cultural em Cariacica

Espetáculo gratuito desta quarta (11) mistura drama, paranoia e reflexões sobre os limites da mente humana

Publicado em 10 de março de 2026 às 15:10

Quem gosta de histórias intensas e cheias de tensão psicológica tem um encontro marcado nesta quarta-feira (11), às 19 horas, em Cariacica. O Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto recebe o espetáculo “Insanos, O Pesadelo do Terceiro Milênio”, monólogo escrito, dirigido e interpretado por Anderson Lima. A apresentação tem entrada gratuita e faz parte da programação do projeto “Curta a Quarta”.

Na trama, o público acompanha a mente conturbada de um personagem que acredita ter sido escolhido por Deus para substituí-lo e salvar o mundo. Dominado por paranoias, ele revisita memórias de uma infância marcada por conflitos e visões perturbadoras enquanto constrói um “livro” com leis espirituais baseadas em sua própria noção distorcida de certo e errado. O resultado é um relato inquietante que mistura drama psicológico, terror e reflexões sobre os limites da sanidade.

Há mais de uma década em cartaz, o espetáculo nasceu a partir de um processo de pesquisa que incluiu contato com pacientes atendidos nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). A experiência ajudou a construir a complexidade do personagem e transformou a peça em um ponto de partida para discussões que ultrapassam o palco, dialogando com temas ligados à saúde mental, ao direito e à educação.

Com atmosfera densa e narrativa provocadora, “Insanos” propõe uma experiência teatral que provoca o público a olhar de frente para as zonas mais obscuras da mente humana, e para os conflitos que atravessam a sociedade contemporânea.

Serviço

Monólogo: Insanos, O Pesadelo do Terceiro Milênio

Data: 11 de março (quarta-feira), às 19h

Local: Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto

Endereço: Av. Expedito Garcia, 218, Campo Grande, Cariacica

Entrada: gratuita

