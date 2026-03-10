  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Encontro ES 500 Anos reúne lideranças no Palácio Anchieta; veja fotos

Vitória
Publicado em 10/03/2026 às 13h50
Luiz Toniato, Fernando Saliba e Sergio Mileipe

Luiz Toniato, Fernando Saliba e Sergio Mileipe . Crédito: Rodrigo Gavini

A segunda edição do Encontro ES 500 Anos movimentou o Palácio Anchieta, em Vitória, na tarde da última segunda-feira (09). O evento reuniu cerca de 450 participantes, entre lideranças e representantes de diferentes setores, que acompanharam a apresentação dos principais avanços registrados desde julho de 2025, mês em que o Plano ES 500 Anos foi entregue à sociedade. O encontro marcou mais um momento de articulação e acompanhamento das ações que integram o planejamento estratégico de longo prazo para o desenvolvimento do Espírito Santo rumo a 2035.

Clarissa Gandour, Samuel Franco, Débora Macedo e Silvia Varejão

Clarissa Gandour, Samuel Franco, Débora Macedo e Silvia Varejão. Crédito: Rodrigo Gavini

Moacir Lellis, Rodrigo Borgo, Francisco Carlos Gava, Robson Melo, Eugênio Fonseca e Luiz Toniato

Moacir Lellis, Rodrigo Borgo, Francisco Carlos Gava, Robson Melo, Eugênio Fonseca e Luiz Toniato. Crédito: Rodrigo Gavini

Silvia Varejão, Samuel Franco, Clarissa Gandour, Henrique Romano, Pablo Lira e Débora Macedo

Silvia Varejão, Samuel Franco, Clarissa Gandour, Henrique Romano, Pablo Lira e Débora Macedo. Crédito: Rodrigo Gavini

Luciano Gollner e Fernando Saliba

Luciano Gollner e Fernando Saliba. Crédito: Rodrigo Gavini

Samuel Franco e Andressa Pavão

Samuel Franco e Andressa Pavão. Crédito: Rodrigo Gavini

Espírito Santo Palácio Anchieta
