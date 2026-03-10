Encontro ES 500 Anos reúne lideranças no Palácio Anchieta; veja fotos

A segunda edição do Encontro ES 500 Anos movimentou o Palácio Anchieta, em Vitória, na tarde da última segunda-feira (09). O evento reuniu cerca de 450 participantes, entre lideranças e representantes de diferentes setores, que acompanharam a apresentação dos principais avanços registrados desde julho de 2025, mês em que o Plano ES 500 Anos foi entregue à sociedade. O encontro marcou mais um momento de articulação e acompanhamento das ações que integram o planejamento estratégico de longo prazo para o desenvolvimento do Espírito Santo rumo a 2035.