Mãeana e Sinfônica do ES brilham em concerto do Dia da Mulher em Vitória

50 anos de dedicação

A odontopediatra Denise Nogueira da Gama de Azevedo celebra um marco especial: 50 anos de formada em Odontologia. Graduada pela UFES e especialista pela UERJ, ela construiu uma trajetória marcada pelo cuidado com gerações de pacientes. Desde 1978, quando abriu seu primeiro consultório no Centro de Vitória, mantém uma carreira pautada pelo amor à profissão - hoje atendendo na Praia do Canto. Muito querida, recebe até pacientes que moram no exterior e fazem questão de se consultar com ela sempre que voltam à cidade. Denise é esposa de Getulio Gomes de Azevedo e mãe de Ana Luiza Azevedo, das Óticas Paris.

Foto: A odontopediatra Denise Nogueira da Gama de Azevedo

Fotografia: Jackie Campos