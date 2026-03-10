Mãeana e Sinfônica do ES brilham em concerto do Dia da Mulher em Vitória

Carla Freire, Virginia Casagrande, Mãeana, Fabricio Noronha e Tarcísio Santório: concerto em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Crédito: Mônica Zorzanelli
Viva elas!
Foi lindo o concerto da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo com a participação da cantora carioca Mãeana em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, na sexta-feira (06), no Sesc Glória, em Vitória. Sob a regência da maestra Ludhymila Bruzzi, o concerto foi apresentado por uma orquestra formada exclusivamente por musicistas de diversas regiões do país. Com arranjos de Bruno Santos, o repertório homenageia nomes como Maysa, Joyce Moreno, Marília Mendonça e Preta Gil, além de canções de Gilberto Gil, Tom Jobim e Vinicius de Moraes. O programa incluiu ainda músicas do projeto “Mãeana canta JG”, no qual a cantora propõe releituras ousadas e afetivas que aproximam dois universos aparentemente distantes: a bossa nova intimista de João Gilberto e o piseiro popular de João Gomes.Veja as fotos e o vídeo de Mônica Zorzanelli!
MODA INVERNO 26
O relações públicas Dudu Altoé e a gerente comercial Lorena Mantovanelli receberam a designer de jóias Carolina Neves para o lançamento de inverno 2026 de Lenny Niemeyer, na Praia do Canto. A coleção Latitudes traz peças inspiradas na arquitetura modernista latino-americana . Crédito: Divulgação
Poucos & Bons
Marianne Assbu e Dudu Altoé convidam para a nova edição de Poucos & Bons, petit comité para conectar frentes e brindar as amizades, no próximo dia 7 de março, na Consuelo House, no Barro Vermelho.
Nova exposição 1
Thais Hilal convida para inauguração da exposição coletiva “Mineral”, reunindo obras de Hilal Sami Hilal, Isabela Frade, João Coser, Marcos Martins (in memoriam), Natan Dias e Paulo Vivacqua, no dia 18 de março, na OÁ Galeria.
Nova exposição 2
Celebrando os 18 anos da sua Via Thorey, Gorete Thorey convida para a abertura da exposição “Tramas e Linguagens, no próximo dia 25 de março. Trata-se de uma coletiva com 10 artistas, dentre eles destaque para dois capixabas - a jovem pintora Jaine Muniz e o designer e escultor Marcel Moreira que retorna de Londres após 15 anos. Quem assina o texto crítico é a curadora e crítica de arte Tereza de Arruda, que vive em Berlim e atua em várias instituições de arte no Brasil.
50 anos de dedicação
A odontopediatra Denise Nogueira da Gama de Azevedo celebra um marco especial: 50 anos de formada em Odontologia. Graduada pela UFES e especialista pela UERJ, ela construiu uma trajetória marcada pelo cuidado com gerações de pacientes. Desde 1978, quando abriu seu primeiro consultório no Centro de Vitória, mantém uma carreira pautada pelo amor à profissão - hoje atendendo na Praia do Canto. Muito querida, recebe até pacientes que moram no exterior e fazem questão de se consultar com ela sempre que voltam à cidade. Denise é esposa de Getulio Gomes de Azevedo e mãe de Ana Luiza Azevedo, das Óticas Paris.
Foto: A odontopediatra Denise Nogueira da Gama de Azevedo
Fotografia: Jackie Campos
NOVA DIRETORIA
A Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) realizou, nesta sexta-feira (6), a eleição para a escolha da diretoria e dos demais órgãos da entidade para o biênio 2026–2027. O procurador do Estado Gustavo Sipolatti foi reeleito para a Presidência pela segunda vez. A diretoria eleita é composta por Ana Cecília Cavalcante de Oliveira Souza (vice-presidente), Juliana Paiva Faria (secretária-geral), Daniel de Castro Silva (diretor financeiro), Christiano Dias Lopes Neto (diretor de inativos), Roberta Ponzo Nogueira (diretora social) e Thiago Castro Chiabai (diretor de comunicação). Crédito: Divulgação
Varejo
Em meio à pressão por custos e à concorrência cada vez mais acirrada, investir em marca própria tem se consolidado como estratégia para ampliar a rentabilidade e garantir maior autonomia no varejo. A Marca Livre, especializada na criação e gestão de marcas próprias, defende que o movimento vai além da disputa por preço. Segundo o sócio Daniel Neri, ao eliminar intermediários e royalties das grandes indústrias, o varejista fortalece suas margens e assume controle sobre posicionamento, mix e precificação. No Brasil, onde a participação ainda gira em torno de 2%, o potencial de crescimento permanece expressivo.
A Associação PIPA (e rabiola), entidade sem fins lucrativos com sede em Vitória que se dedica a pesquisar o tema do autismo, promove, no próximo dia 09 de abril, o lançamento do livro “Escutem os Autistas!”, do pesquisador francês Jean-Claude Maleval. A obra tem tradução da psicanalista Bartyra Ribeiro de Castro, presidente da Associação. O evento vai acontecer às 19h, na Clínica Via Régia, em Bento Ferreira, e é aberto ao público em geral. Com distribuição da Editora Cândida, a obra integra a COLEÇÃO PIPA TRADUZ e corresponde ao décimo título lançado pelo PIPA dentro desta linha de pesquisa. Nos livros anteriores, lançados entre 2017 e 2025, o PIPA dá voz aos pais de crianças autistas, aos alunos e aos professores. Por sua vez, “Escutem os Autistas!” traz o olhar crítico de um acadêmico respeitado internacionalmente em defesa do papel da psicanálise no conjunto das possibilidades de tratamento do autismo.
