Ana Paula Araújo, da TV Globo,  participa de debate do Todas Elas em Vitória

Ana Paula Araújo no Bom Dia Brasil. Crédito: Reprodução Instagram/appaaraujo

A jornalista e apresentadora do Bom Dia Brasil, da TV Globo, Ana Paula Araújo desembarca em Vitória na próxima quinta-feira (18) para participar do projeto Todas Elas, promovido pela Rede Gazeta, e lançar no Espírito Santo o livro de sua autoria Agressão: A escalada da violência doméstica no Brasil. O evento será realizado na sede da Rede Gazeta, a partir das 15h30, aberto ao público, com entrada gratuita (inscreva-se aqui).

A iniciativa marca os 20 anos da Lei Maria da Penha e propõe discutir o ciclo da violência doméstica e os caminhos de acolhimento às vítimas.

O painel terá mediação de Elaine Silva, gerente executiva de Produto Digital de A Gazeta, e participação da secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes; da delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, Claudia Dematté; e de Alline Zanon, gerente de Relações Institucionais do Sebrae Espírito Santo. Após a roda de conversa, Ana Paula participa de uma sessão de autógrafos do livro.

