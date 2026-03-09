  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Ana Paula Araújo, da TV Globo,  participa de debate do Todas Elas em Vitória

Vitória
Publicado em 09/03/2026 às 04h00
Ana Paula Araújo no Bom Dia Brasil: erro faz jornal ficar sem luz ao vivo na Globo

Ana Paula Araújo no Bom Dia Brasil. Crédito: Reprodução Instagram/appaaraujo

A jornalista e apresentadora do Bom Dia Brasil, da TV Globo, Ana Paula Araújo desembarca em Vitória na próxima quinta-feira (18) para participar do projeto Todas Elas, promovido pela Rede Gazeta, e lançar no Espírito Santo o livro de sua autoria Agressão: A escalada da violência doméstica no Brasil. O evento será realizado na sede da Rede Gazeta, a partir das 15h30, aberto ao público, com entrada gratuita (inscreva-se aqui).

A iniciativa marca os 20 anos da Lei Maria da Penha e propõe discutir o ciclo da violência doméstica e os caminhos de acolhimento às vítimas.

O painel terá mediação de Elaine Silva, gerente executiva de Produto Digital de A Gazeta, e participação da secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes; da delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, Claudia Dematté; e de Alline Zanon, gerente de Relações Institucionais do Sebrae Espírito Santo. Após a roda de conversa, Ana Paula participa de uma sessão de autógrafos do livro.

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Gravação do programa Todas Elas
“Todas Elas”: especial de Dia das Mães vai ao ar neste sábado (17) na TV Gazeta
Renata Rasseli, Elaine Silva, Maria Amélia Dalvi, Nathalia Dill, Jackeline Moraes, Adriana Muller e Dani Abreu
"Todas Elas" discute o desafio de ser mãe na era digital em Vitória
Veronica Lopes, Elaine Silva, Alexandra Richter, Andréa Salsa e Renata Rasseli
Roda de Conversa "Todas Elas" debate maturidade feminina na Rede Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais
Dia Internacional da Mulher Rede Gazeta Rede Globo Todas Elas tv globo Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível