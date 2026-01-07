Chegou ao fim

Bernardinho e Ana Paula Araújo terminam namoro após um ano e meio juntos

Separação aconteceu há um mês e foi uma decisão mútua

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18:09

Bernardinho e Ana Paula Araújo não comentaram oficialmente sobre o término da relação Crédito: Reprodução/Divulgação

O namoro entre o técnico de vôlei Bernardinho, 66, e a apresentadora Ana Paula Araújo, 53, chegou ao fim. O término do relacionamento aconteceu há um mês e, segundo a reportagem apurou, a decisão pela separação foi mútua.

Conhecido como um dos técnicos mais vitoriosos da história do esporte brasileiro, Bernardinho sempre manteve a vida pessoal longe dos holofotes. A premiada jornalista e apresentadora Ana Paula Araújo também costuma preservar sua intimidade e raramente expõe relacionamentos publicamente. A informação sobre o fim do namoro foi divulgada pela coluna Veja Gente.

Até o momento, nenhum dos dois comentou oficialmente sobre o término ou os motivos da separação.

O namoro começou antes dos Jogos Olímpicos de Paris, em junho de 2024, e se tornou público em agosto do mesmo ano. Apesar de a relação ter sido mantida de forma reservada, sem registros conjuntos nas redes sociais, eles eram vistos com amigos próximos. Ana Paula também acompanhou jogos da seleção brasileira masculina de vôlei à beira da quadra durante a Liga Mundial 2025, no Rio de Janeiro.

Em setembro de 2024, o levantador Bruninho falou sobre o namoro do pai e apresentadora da Globo. "Meu pai estava separado há muitos anos da Fernanda e agora está com a Ana Paula. Ela é uma pessoa muito bacana, se dá bem com toda a família. O importante é que ele está feliz."

Bernardinho foi casado com Fernanda Venturini, também ex-jogadora de vôlei, por 21 anos e ficaram juntos até o mês de outubro do ano de 2020. Procurados pela reportagem, eles não responderam.

