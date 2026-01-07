Terra natal

Silva curte Noronha ao lado de capixaba e recebe declaração: "Te amo"

Cantor capixaba publicou foto ao lado de Samuel e outros amigos. O último relacionamento público de Silva foi com o viúvo de Paulo Gustavo

Julia Galter Estagiária

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15:28

Silva pubicou fotos em Noronha curtindo ao lado de Samuel Emery Crédito: Reprodução Instagram @silva

O cantor Silva publicou uma série de fotos aproveitando o fim de ano em Fernando de Noronha. Ao lado dele, além dos amigos, uma figura chama atenção, o capixaba Samuel Emery, de 24 anos.

Segundo o portal Extra, o romance entre Silva e Samuel já dura cerca de um ano, mas de forma discreta. Após o carrossel de fotos onde os dois aparecem em um passeio de barco, Samuel se declarou com um "Te amo".

Samuel Emery também publicou fotos com o cantor Crédito: Reprodução Instagram @emerysml

Em 2023, o cantor capixaba se relacionou com Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo. O romance durou 7 meses.

