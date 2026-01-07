Famosos

Giovanna Ewbank reage a ataque nas redes e ameaça acionar a Justiça

Apresentadora rebate comentário ofensivo contra ela e Bruno Gagliasso após postagem com os filhos

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:48

Giovanna Ewbank reage a ataque nas redes Crédito: Reprodução/Instagram/@brunogagliasso/@gioewbank

Giovanna Ewbank, 39, se pronunciou nesta terça-feira (6) após ser alvo de um comentário ofensivo em uma publicação feita no dia 1º de janeiro. Na mensagem, um internauta atacou a apresentadora e o marido, Bruno Gagliasso, 43, ao afirmar que o casal teria a chamada "síndrome de branco salvador". Diante da repercussão nas redes sociais, Giovanna reagiu de forma direta: "Boa sorte. Você vai precisar. De um advogado também", escreveu.

A polêmica teve início após a atriz compartilhar uma foto ao lado de Bruno e dos filhos -Títi, de 12 anos, Bless, de 11, e Zyan, de 5- acompanhada da mensagem "Muita saúde, amor, paz e alegria". Nos comentários, o usuário publicou um texto agressivo, com ataques pessoais e referências pejorativas a questões raciais e comportamentais.

A publicação gerou forte reação entre seguidores. Enquanto muitos criticaram o autor do comentário, outros usuários também deixaram mensagens desrespeitosas, o que levou fãs a alertarem Giovanna Ewbank sobre a situação. Em resposta, a apresentadora afirmou que o caso já estava sendo acompanhado por seus advogados. "Vi aqui e os advogados também. Obrigada. Já avisei que eu tô de férias, mas eles não... Só vão acreditar quando pegar. E eles sempre pegam", comentou.

Em novembro de 2024, a Justiça de Portugal condenou a mulher responsável por injúrias racistas dirigidas aos filhos dos atores, ocorridas dois anos antes. À época, Adélia Barros recebeu pena de oito meses de prisão, substituída pelo cumprimento da sentença em liberdade, desde que não volte a cometer o mesmo crime até 2028.

