Justiça

Capixaba Day McCarthy tem três dias para pagar R$ 500 mil a Gagliasso e Ewbank

Segundo a decisão da Justiça, caso o valor não seja quitado no prazo estipulado, a empresária deverá apresentar bens à penhora

A influenciadora Day McCarthy foi intimada pela Justiça do Rio de Janeiro a pagar R$ 503.892,85 ao casal de atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, como indenização por danos morais. O prazo para o pagamento é de três dias úteis, conforme determinação publicada no Diário Eletrônico da Justiça. >

Segundo a decisão do Tribunal de Justiça do RJ (TJ-RJ), caso o valor não seja quitado no prazo estipulado, a ré deverá apresentar bens à penhora. Caso contrário, o juiz poderá determinar a penhora automática de bens suficientes para cobrir o débito.>