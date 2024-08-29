Após condenação

Capixaba Day McCarthy surge aos prantos em vídeo: "Não quero ser condenada"

Socialite que vive nos Estados Unidos foi condenada a quase nove anos de prisão após caso de racismo contra filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank
Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 21:03

Em um vídeo nas redes sociais publicado nesta quarta-feira (28),a socialite capixaba Day McCarthy surgiu aos prantos. Nos últimos dias ela foi condenada a mais de 8 anos de prisão por ofensas racistas contra Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.
“Não quero ser condenada, pelo resto da minha vida”, disse.
“Faz quatro anos que eu me arrependo muito. Eu sinto vergonha. Mas, não quero ser condenada pelo resto da minha vida, por uma coisa de anos atrás”, afirmou Day, que ainda acrescentou que já pagou os honorários e o que devia à Justiça. 
Day McCarthy critica condenação por crime de racismo Crédito: Reprodução/Instagram

Relembre o caso

Processada por proferir ofensas contra Giovanna Ewbank e a filha, Titi, Day McCarthy foi condenada a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado após episódio de racismo que aconteceu em 2017. Na última sexta (23), o ator Bruno Gagliasso e a apresentadora Giovanna Ewbank publicaram uma nota oficial no Instagram celebrando a vitória da condenação.
O processo correu na Primeira Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro, e caso seja mantida a condenação, a capixaba que mora fora do Brasil pode ter sua extradição requerida pelas autoridades. Essa é a primeira vez que a Justiça brasileira condena um réu ao regime fechado exclusivamente pelo crime de racismo.

