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Justiça

Socialite capixaba é condenada após caso de racismo com filha de Bruno Gagliasso

Day McCarthy foi condenada a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado; essa é a maior pena da história brasileira pelo crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 16:05

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank comemoram condenação de socialite após denúncia de racismo
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank comemoram condenação de socialite após denúncia de racismo Crédito: Reprodução/Instagram
Processada por proferir ofensas contra Giovanna Ewbank e a filha, Titi, a socialite Day McCarthy foi condenada a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado após episódio de racismo que aconteceu em 2017. Nesta sexta (23), o ator Bruno Gagliasso e a apresentadora Giovanna Ewbank publicaram uma nota oficial no Instagram celebrando a vitória da condenação. 
"Hoje a gente vem celebrar uma vitória contra o racismo. E sabemos que, infelizmente, esta vitória acontece por termos visibilidade e brancos e, portanto, mais ouvidos que a população negra que, desde que foi sequestrada para este país, não para de gritar e sangrar. Nunca é tarde, mas ainda é tarde", declararam.
No post, eles relembram o episódio ocorrido em 2017. "Quando nossa filha Chissomo tinha apenas quatro anos, em 2017, foi alvo pela primeira vez do racismo. Títi, como vocês conhecem, nem sabia que poderia ser vítima assim como ocorre com toda criança preta. O crime veio de uma mulher eugenista, que encontrou na internet o ambiente perfeito para proferir violências hediondas – aqui, às vezes o mundo parece retroceder com ataques às minorias crescendo de modo desmensurado. Demos voz aos idiotas?".

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O processo demorou anos, e segundo a nota oficial, pelo fato dos dois serem brancos fez com que o processo corresse com mais velocidade. "Mesmo com todos os nossos privilégios, o caminho foi longo: apenas em maio de 2021 conseguimos oferecer uma denúncia. E somente na última quarta-feira, sete anos depois, a Justiça Federal do Rio de Janeiro proferiu uma decisão inédita condenando a autora dos crimes por injúria racial e racismo. A pena? 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Essa é a primeira vez que, em reposta ao racismo, o Brasil condena uma pessoa a prisão em regime fechado. Sim, estamos em 2024 e essa ainda é a primeira vez. Apesar de tardio, é histórico."

RELEMBRE O CASO

Em 2017, a socialite capixaba Day McCarthy fez comentários nas redes sociais ofendendo Titi, que tinha acabado de ser adotada pelo casal. Depois de anos de tramitação, Day foi condenada a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado pelo crime de racismo. 
O processo correu na Primeira Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro, e caso seja mantida a condenação, a capixaba que mora fora do Brasil pode ter sua extradição requerida pelas autoridades. Essa é a primeira vez que a Justiça brasileira condena um réu ao regime fechado exclusivamente pelo crime de racismo.

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