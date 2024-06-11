Racismo: condenação de torcedores é uma das maiores vitórias de Vini Jr.

Vini Jr. é alvo de constantes ataques racistas na Espanha Crédito: Reprodução/Instagram

Ronaldo Fenômeno, Júlio Baptista, Marcelo, Daniel Alves. Todos jogadores brasileiros que, durante passagens por times espanhóis nos últimos 20 anos, foram vítimas de atos racistas dentro de estádios no país, vestindo a camisa de seus clubes. Demorou demais para que, finalmente, houvesse alguma condenação da Justiça para torcedores que por anos passaram impunes e, assim, perpetuaram o racismo nos campos.

Nesta segunda-feira (10), foi divulgada a condenação a 8 meses de prisão de três torcedores envolvidos nesse episódio . Eles também estão banidos dos estádios durante dois anos. A decisão é a primeira desse tipo emitida na Espanha. E é preciso fazer história, para que seja o motor de uma mudança de comportamento com o fim da impunidade. Não é um caminho fácil, uma vez que o próprio Vini Jr. continuou sendo alvo de ataques racistas em outras partidas. Inclusive, contra o próprio Valencia.

Vini Jr., contudo, promete manter-se de pé contra a violência que sofre. "Como sempre disse, não sou vítima de racismo, Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por todos os pretos. Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras", escreveu o jogador em suas redes sociais.

Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas "jogar futebol".



Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por… https://t.co/NdezpJBjF2 — Vini Jr. (@vinijr) June 10, 2024