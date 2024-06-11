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Opinião da Gazeta

Racismo: condenação de torcedores é uma das maiores vitórias de Vini Jr.

"Não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por todos os pretos", celebrou o jogador brasileiro

Públicado em 

11 jun 2024 às 01:00

Colunista

Futebol
Vini Jr. é alvo de constantes ataques racistas na Espanha Crédito: Reprodução/Instagram
Ronaldo Fenômeno, Júlio Baptista, Marcelo, Daniel Alves. Todos jogadores brasileiros que, durante passagens por times espanhóis nos últimos 20 anos, foram vítimas de atos racistas dentro de estádios no país, vestindo a camisa de seus clubes. Demorou demais para que, finalmente, houvesse alguma condenação da Justiça para torcedores que por anos passaram impunes e, assim, perpetuaram o racismo nos campos.
Mas ela veio. E com um dos jogadores mais aclamados, Vinicius Junior, alvo constante do racismo ainda entranhado demais no futebol espanhol. Em maio do ano passado, em um jogo do Real Madrid contra o Valencia, ele foi gigante ao apontar o dedo para um torcedor que o chamava incessantemente de "mono" ("macaco", em espanhol). Não, não se tratava de uma mera ofensa de rivais, como até mesmo as autoridades espanholas usaram como justificativa. 
Nesta segunda-feira (10), foi divulgada a condenação a 8 meses de prisão de três torcedores envolvidos nesse episódio. Eles também estão banidos dos estádios durante dois anos. A decisão é a primeira desse tipo emitida na Espanha. E é preciso fazer história, para que seja o motor de uma mudança de comportamento com o fim da impunidade. Não é um caminho fácil, uma vez que o próprio Vini Jr. continuou sendo alvo de ataques racistas em outras partidas. Inclusive, contra o próprio Valencia.
Vini Jr., contudo, promete manter-se de pé contra a violência que sofre. "Como sempre disse, não sou vítima de racismo, Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por todos os pretos. Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras", escreveu o jogador em suas redes sociais.
Vinicius Junior teve uma de suas maiores vitórias com essa decisão judicial inédita na Espanha, um país que ainda tem muito a avançar contra o racismo, dentro e fora de campo. Vini Jr. mostrou mais uma vez que é um craque com e sem a bola nos pés. É um jogador que merece brilhar nos campos, sem temer a violência que vem das arquibancadas. Não só ele, mas todos os jogadores negros que atuam em qualquer clube do planeta.

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