Restituição do IR: Caixa tem obrigação de dar explicações sobre atraso

Restituição do Imposto de Renda Crédito: Luis Lima Jr /Fotoarena/Folhapress

Foram pelo menos cinco dias de espera para que o pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024 caísse na conta de contribuintes que escolheram receber o dinheiro via Pix na Caixa. Só isso já é motivo de sobra para os clientes se sentirem prejudicados. E, para piorar, a instituição bancária preferiu o silêncio ensurdecedor, sem dar explicações sobre a razão do atraso.

Transparência, nesse caso, não é uma opção: ela é mandatória. Os clientes têm o direito de ter informações seguras e precisas sobre o que acontece com um dinheiro que é seu.

A Caixa não repassou informações importantes, como o número de clientes que tiveram de esperar para receber os valores, apesar de ter sido acionada pela reportagem de A Gazeta . Na terça-feira (4), limitou-se a dizer: “O crédito via Pix do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda está regularizado e disponível em conta para maioria dos clientes”. Também informou que ainda resolvia os casos residuais. Até esta quinta-feira (6), ainda havia reclamações pontuais nas redes sociais. Inclusive, de clientes que receberam a restituição sem a correção dos juros pela Selic, em função do atraso.

De acordo com a Receita Federal, o número total de contribuintes contemplados neste primeiro lote chegou a 5,5 milhões. Os valores a serem restituídos bateram o recorde de R$ 9,5 bilhões.

E, embora a restituição no primeiro lote seja paga primeiro a quem declara nos primeiros dias, há também uma lista de prioridades legais, que neste ano incluiu os moradores do Rio Grande do Sul em razão da tragédia climática. O atraso também afetou essa parcela dos contribuintes.