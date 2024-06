Pagamentos em atraso

Não recebeu a restituição do Imposto de Renda? Entenda seus direitos

O pagamento, previsto para a última sexta-feira (31), não foi feito de forma integral para todos os contribuintes que deveriam ter sido contemplados no primeiro lote

3 min de leitura min de leitura

Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda. (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

João Barbosa Repórter / [email protected]

O atraso no pagamento do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2024 deixou milhares de clientes da Caixa Econômica Federal na bronca. O pagamento, previsto para a última sexta-feira (31), não foi feito de forma integral para todos os contribuintes, que recorreram às redes sociais e aos canais de atendimento bancário para uma verdadeira enxurrada de reclamações. Sobrou até para a Receita Federal, responsável por processar as declarações.

Sem os valores em conta, muitos reclamantes se sentiram prejudicados. A Gazeta ouviu especialista para explicar os direitos dos contribuintes em meio a esse problema com a Caixa Econômica.

No primeiro lote da restituição, os contemplados com o pagamento foram:

Idosos acima de 80 anos;

Contribuintes entre 60 e 79 anos;



Contribuintes cuja renda maior seja o magistério;



Moradores do Rio Grande do Sul;



Quem utilizou a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição via Pix;



Contribuintes com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave.



Entretanto, até a tarde desta segunda-feira (3), muitos contribuintes ainda reclamavam do não pagamento. “O meu até agora não caiu. Liguei no SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) e eles não têm previsão de quando vai cair”, escreveu uma cliente da Caixa nas redes sociais de A Gazeta.

“Um absurdo. Liguei no SAC Caixa e me falaram que temos que aguardar. Aguardar até quando? [...] Merecemos respeito e indenização”, compartilhou outra usuária. No X, antigo Twitter, os comentários negativos também se espalharam.

@Caixa Até quando vão enrolar com o pagamento da restituição que já foi creditada? Receberemos esse valor corrigido? Afinal de contas, num cenário inverso estaríamos pagando juros, multa e mora. @ReceitaFederal @BancodoBrasil A solução será motim dentro da agência? Bater panela? — Gabriel Carlim (@GabiiinhOo) June 3, 2024

Eu tô de cara como a Caixa Econômica é uma instituição SONSA. Milhares de pessoas sem receber a restituição, eles não lançam sequer uma nota oficial ou dão um prazo. Que a gente, como um povo burro, aprenda a nunca mais direcionar a restituição pra esse banco de merda. — the rise and fall of nanath (@ramosnanath) June 3, 2024

@Caixa cadê minha restituição que deveria ser depositada no dia 31/05? Haverá juros sobre o atraso? Aguardando resposta…. — Xaropinho Tricolor!!! (@KADUbio) June 3, 2024

Outro cliente chegou a publicar uma foto onde recebia um atendimento da Caixa Econômica, sendo informado de um “problema tecnológico”, mas que ainda não havia um prazo para a regularização dos pagamentos.

Diante dos relatos, a reportagem buscou entender quais são os direitos dos contribuintes que não receberam os valores prometidos. Segundo o advogado tributarista Teuller Pimenta, os atrasos na restituição do Imposto de Renda podem causar dificuldades financeiras para os contribuintes, especialmente para aqueles que dependiam dos valores para cumprir compromissos pessoais.

“Muitos brasileiros se planejam economicamente e passam a contar com a restituição para pagar dívidas, investir em negócios ou simplesmente manter suas finanças equilibradas. O próprio site da Serasa, por exemplo, orienta as pessoas a usarem o dinheiro da restituição para limpar o nome”, salienta.

A indisponibilidade dos recursos pode resultar em endividamento adicional, taxas de juros elevadas e, em casos mais graves, na inadimplência Teuller Pimenta • Advogado tributarista

Até a tarde desta segunda-feira (3), a Caixa Econômica e a Receita Federal não haviam detalhado de forma oficial as causas dos atrasos ou se haverá mudança de lotes e datas. Segundo Teuller, a orientação é para que os contribuintes aguardem por respostas nas atualizações ou busquem os canais de contato da instituição financeira.

Ainda de acordo com Teuller, diante do atraso identificado, os contribuintes têm direito de receber os valores com correção pela taxa Selic.

“Eles podem recorrer à Receita Federal para obter esclarecimentos e uma solução rápida para a restituição. Se a questão não for resolvida administrativamente, os contribuintes podem ingressar com uma ação judicial para exigir o pagamento da restituição corrigida”, diz.

O advogado complementa explicando que a correção de valores pela taxa Selic se inicia a partir da data prevista para a entrega da declaração de rendimentos, como apontam os termos do artigo XVI da Lei nº 9.250/95.

“Embora não seja uma situação comum, existem casos em que se torna possível solicitar indenização por danos morais ou mesmo materiais decorrentes do atraso na restituição do Imposto de Renda. Para isso, é necessário comprovar que o atraso causou prejuízos específicos, como a perda de oportunidades de investimento, a necessidade de contrair dívidas adicionais ou impactos negativos significativos no bem-estar psicológico do contribuinte”, explica o advogado.

De acordo com Teuller, os contribuintes devem reunir documentos, como recibos de declaração do Imposto de Renda, notificações da Receita Federal e extratos bancários, que comprovem o atraso na restituição.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta