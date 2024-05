1° lote do IR: clientes da Caixa reclamam que não receberam restituição

Sextou sem dinheiro

1º lote do IR: clientes da Caixa reclamam que não receberam restituição

Queixas tomaram conta das redes sociais nesta sexta-feira (31), dia em que foi liberado o pagamento a mais de 5,5 milhões de brasileiros

Agência da Caixa Econômica Federal na Avenida Reta da Penha, em Vitória. (Fernando Madeira)

Clientes da Caixa Econômica Federal alegam que não receberam o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2024, liberado nesta sexta-feira (31). Nas redes sociais, usuários do banco afirmam que, mesmo sendo contemplados nessa rodada de pagamentos, as transferências bancárias ainda não foram realizadas.

É o caso da professora Ariany Lisbôa, de Vitória. Em conversa com A Gazeta, ela disse que foi conferir logo cedo se a restituição havia caído, mas viu que o saldo estava inalterado. "A Receita costuma fazer o pagamento de madrugada, para a minha surpresa eu não recebi o valor que consta na declaração. Liguei para o meu contador, ele conferiu tudo e estava escrito: 'Enviada para crédito no banco'".

Ariany disse que contava com o dinheiro para esta sexta-feira (31) e que chegou a ir até uma agência do Banco do Brasil, onde recebeu uma declaração que o valor havia sido creditado via Pix na conta dela.

Portal da Receita Federal mostra que restituição do IR deveria ter caído nesta sexta-feira (31). (Reprodução)

Depois, ela foi até a Caixa e o atendente conferiu que a transferência não foi realizada. "O atendente do lado falou que também não recebeu, estava aguardando e que choveu ligações na agência de pessoas que não receberam. Agora, a recomendação é eu aguardar até segunda (3) e ir ao Banco do Brasil, novamente, para contestar", contou a professora.

A restituição não paga também foi alvo de reclamações nas redes sociais. Veja abaixo.

Gente minha restituição do IR nao caiu ate agora, meu pix e do banco caixa e no site da receita ta escrito que é pra depositar hoje! Alguém na mesma situação? @Caixa — Gabriel José (@Gabriel1402Jos) May 31, 2024

Houve também quem brincou com a situação, mesmo chateado por não ter recebido o dinheiro ainda.

Esperando a caixa fazer o favor de pagar a minha restituição pic.twitter.com/ToQRD7ozEm — Juliana Ser (@juserzedello) May 31, 2024

Quem recebe o primeiro lote da IR

Idosos acima de 80 anos;

Contribuintes entre 60 e 79 anos;

Cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Moradores do Rio Grande do Sul;

Quem utilizou a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição via Pix;

Contribuintes com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave.

No Espírito Santo, 89.988 contribuintes estavam na lista para receber no primeiro lote e o valor de crédito chega a R$ 149 milhões. Do total de declarações enviadas, 37,8% optaram por receber a restituição via Pix.

Em todo o Brasil, serão contemplados no primeiro lote 5.562.065 contribuintes, com um valor total de R$ 9,5 bilhões em devolução. De acordo com a Receita Federal, este é o maior valor já pago pela Receita Federal em um lote de restituição do IRPF. Isso inclui também restituições residuais de exercícios anteriores.

A reportagem de A Gazeta procurou a Caixa, para saber se o banco está ciente das reclamações e se houve algum erro, mas não obteve retorno até o fechamento do texto.

