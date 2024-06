1° lote do IR: clientes da Caixa seguem sem receber restituição após 4 dias

1º lote do IR: clientes da Caixa seguem sem receber restituição após 4 dias

Com pagamento previsto para a última sexta-feira (31), nem todos os contribuintes foram contemplados com os valores em conta, o que deixou milhares de brasileiros na bronca

A saga continua. Quatro dias após a data marcada para o pagamento da restituição do Imposto de Renda 2024, milhares de brasileiros ainda reclamam que não receberam o dinheiro que deveria ser enviado pela Caixa Econômica Federal .

Como previsto, o pagamento do primeiro lote da restituição estava marcado para a última sexta-feira (31). Entretanto, nem todos os contribuintes foram contemplados com os valores em conta, o que deixou os brasileiros na bronca com a instituição financeira.