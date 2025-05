1º de maio

O que funciona no feriado do Dia do Trabalhador na Grande Vitória

Veja serviços que vão funcionar e o que vai estar totalmente fechado na quinta-feira (1º) e programe-se

Nayra Loureiro Estagiária / [email protected]

Publicado em 29 de abril de 2025 às 16:20

Prefeituras

Vitória

Apenas os serviços essenciais da cidade estarão funcionando. Também não haverá aulas na rede municipal de ensino;

As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h;

O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24h;

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos-base e patrulhamento em todas as regiões da capital;

A Defesa Civil de Vitória vai atuar normalmente em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986. >

Serra

A Prefeitura da Serra informou que as repartições públicas não estarão abertas ao público, mas que as atividades essenciais serão mantidas. Serviços como atendimento nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), recolhimento de lixo, disque-silêncio, dentre outros, estarão funcionando normalmente;

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24h; Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24h;

Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, funcionará 24h;

Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19h;

Auxílio Funeral - Todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, horário de 8h às 20h. - Telefone: (27) 98166-0814;

Guarda Civil Municipal: Agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população. Telefone: 3252-3711 (das 7 às 22h);

Funcionarão os serviços essenciais, como coleta de lixo domiciliar e hospitalar. >

Viana

A Prefeitura de Viana informa que durante o feriado não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal. Durante o feriado, o município de Viana vai manter os serviços essenciais e as equipes da Defesa Civil estarão de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942;

Os Prontos Atendimentos 24 horas de Arlindo Villaschi e de Viana Sede funcionam normalmente;

O trabalho da Guarda Municipal e da equipe de limpeza do município também serão mantidos neste dia. A coleta de lixo será realizada conforme o cronograma já previsto pela Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos (SEMOPS);

Caso necessário, os moradores podem acionar a Guarda Civil Municipal de Viana, por meio do telefone (27) 99738-8787 e a Defesa Civil, por meio do telefone (27) 99860-4360. Ambos funcionam 24 horas;

O plantão da Assistência Social para prestação de Auxílio Funeral funcionará durante o feriado. Caso o munícipe precise acessar o serviço, deve entrar em contato com o número (27) 98123-0071;

Os cemitérios municipais funcionarão em horário especial, entre 7h e 17h. Para informações e serviços, os interessados devem entrar em contato com os números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424;

O Conselho Tutelar funcionará durante o feriado em um plantão. Para contatar o serviço, o munícipe deve entrar em contato com (27) 99818-4446. >

Vila Velha

Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24h;

Defesa Civil – Equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193;

Ouvidoria Municipal - telefone 162.

Auxílio-Funeral – das 8h às 20h – (27) 98814 0266;

Serviços Urbanos – A coleta vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região. >

Cariacica

A Prefeitura de Cariacica informa que não haverá expediente administrativo na quinta-feira (1). Além disso, foi decretado ponto facultativo na sexta-feira (2);

Nesses dias, serão mantidos todos os serviços essenciais à população, como o atendimento médico nos Prontos Atendimentos, coleta de lixo, Defesa Civil, Necrópole, entre outros que operam em regime de plantão;

PA do Trevo de Alto Lage funcionará 24h; PA de Bela Vista - 7h às 17h; PA de Nova Rosa da Penha I - 7h às 17h; PA de Flexal funcionará 24h;

Defesa Civil - contato 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas);

Coleta de lixo domiciliar e hospitalar;



Cemitérios - 6h às 18h.

Guarapari

A Prefeitura de Guarapari informou que somente os órgãos e entidades que trabalham em regime de escala ou plantão irão funcionar normalmente. >

