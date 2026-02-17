Surpresa na estrada

Bebê nasce em base de apoio da BR 101 em Ibiraçu

Os pais saíram da zona rural de Aracruz quando, no meio do caminho, perceberam que não haveria tempo de chegar até a maternidade na Serra

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 18:57

Técnica de enfermagem que ajudou no nascimento segura o bebê ao lado dos pais Crédito: Ecovias Capixaba

O feriado de carnaval trouxe um momento emocionante para uma família de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Na madrugada desta terça-feira (17), o pequeno Benedito veio ao mundo em uma base de atendimento da Ecovias Capixaba, concessionária que administra o trecho da BR 101, em Ibiraçu, após a mãe entrar em trabalho de parto durante o trajeto para a maternidade.

Maria Luísa Figueiredo estava com 34 semanas de gestação quando as contrações começaram, por volta das 2h. Ela e o marido, Hector Cometti Cavallieri, saíram da zona rural do município com destino a uma maternidade na Serra. No entanto, no meio do caminho, o casal percebeu que o bebê não esperaria a chegada ao hospital.

De acordo com a Ecovias Capixaba, a família chegou à base às 05h41 e foi recebida pela técnica de enfermagem Patrícia da Penha Vieira Serrano Clemente. “O pai gritou que o bebê estava nascendo. Não houve tempo de colocar a mãe na ambulância. Eu deitei o banco do carro e posicionei a mãe. Em cinco minutos, o bebê nasceu”, contou a técnica.

Segundo a Ecovias Capixaba, após o nascimento, a mãe e o filho foram levados pela ambulância da concessionária para o hospital. Mesmo prematuro, Benedito, nome que recebeu em homenagem ao avô, passa bem junto à mãe.

