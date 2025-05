Saúde pública

Linhares passa realizar cirurgias de catarata pelo SUS

A maior cidade do Norte capixaba agora realiza o procedimento no HGL, o que diminuiu, segundo a Sesa, a sobrecarga sobre Baixo Guandu, que concentrava os procedimentos na região

Linhares passou a oferecer cirurgias oftalmológicas de catarata à população, diminuindo a sobrecarga sobre a cidade de Baixo Guandu, que concentrava os procedimentos do tipo nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as intervenções, agora, também são realizadas no HGL – Hospital Geral de Linhares - pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a Sesa, na última sexta-feira (25) e no sábado (26), foram realizados 360 atendimentos, que incluíram cirurgias de facoemulsificação — para tratamento de catarata — além de exames como Biometria e Microscopia. O serviço é oferecido pelo Estado com parceria da Prefeitura de Linhares.

De acordo a Sesa, as cirurgias oftalmológicas no HGL integram a estratégia do Governo do Estado de ampliar o acesso à saúde especializada no interior do Espírito Santo.