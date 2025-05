Aneel aprova renovação do contrato da EDP no ES e governador se diz aliviado

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em decisão de diretoria tomada nesta terça-feira (29), recomendou ao Ministério de Minas e Energia (MME) a aprovação da renovação do contrato de distribuição de energia elétrica com a EDP no Espírito Santo por mais 30 anos. Agora, o MME tem 30 dias para tomar a decisão final e chamar a multinacional portuguesa para assinar o acordo. Este último prazo é considerado protocolar e todos já dão a renovação como certa, inclusive o governador Renato Casagrande, que se disse aliviado com a decisão.