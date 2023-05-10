Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Energia elétrica

Renovação do contrato da EDP: distribuidoras esperam avanço nos próximos dias

Aneel deve abrir em breve a consulta pública para a renovação dos acordos fechados em 1995, entre eles está a operação da EDP no Espírito Santo

Públicado em 

10 mai 2023 às 18:32
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

EDP abre novas vagas em cursos para eletricistas no ES
Técnico da EDP trabalha na manutenção da rede elétrica Crédito: Divulgação/EDP
O presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Marcos Madureira, aguarda para os próximos dias a abertura da consulta pública para a renovação do contrato de distribuição de energia da EDP aqui no Espírito Santo. A expectativa é de que os trâmites legais se desenrolem até o final do ano, quando é esperada uma definição por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O contrato da multinacional portuguesa, firmado em 1995, vence em julho de 2025. A ideia é renovar por mais 30 anos.
Madureira, que veio a Vitória para o lançamento do Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, que será realizado em novembro no Pavilhão de Carapina, espera que as renovações sejam feitas sem pagamento pela outorga. "Esperamos que as concessões sejam renovadas sem que as empresas precisem pagar por isso, como aconteceu em 2015 (ano em que o governo federal antecipou a renovação de contrato com algumas distribuidoras)".
Segundo ele, as empresas querem usar os recursos para investimento. "Queremos usar os recursos para ampliar a eficiência do sistema e adaptá-lo às inovações tecnológicas. As conversas estão andando e estou confiante. O debate sobre a EDP é muito importante por ser a primeira renovação desta rodada. A expectativa é de novidades nos próximos dias", assinalou o dirigente.
Na semana passada, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse querer que as renovações estejam atreladas a "contrapartidas sociais", que envolveriam ações para ampliar a eficiência energética, como troca de eletrodomésticos e instalação de painéis solares para consumidores mais pobres.
O debate que vai começar, em público, nos próximos dias é de extrema relevância para a economia capixaba.

Veja Também

Norte do ES: Nater Coop inicia a sua primeira colheita de milho

Construtora desenvolve projeto em área diferenciada de Jardim Camburi

Novo Aeroporto de Cachoeiro pode ser usado para receber aviões importados

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

edp espírito santo governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados