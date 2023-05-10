Renovação do contrato da EDP: distribuidoras esperam avanço nos próximos dias

Técnico da EDP trabalha na manutenção da rede elétrica Crédito: Divulgação/EDP

O presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Marcos Madureira, aguarda para os próximos dias a abertura da consulta pública para a renovação do contrato de distribuição de energia da EDP aqui no Espírito Santo . A expectativa é de que os trâmites legais se desenrolem até o final do ano, quando é esperada uma definição por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O contrato da multinacional portuguesa, firmado em 1995, vence em julho de 2025. A ideia é renovar por mais 30 anos.

Madureira, que veio a Vitória para o lançamento do Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, que será realizado em novembro no Pavilhão de Carapina, espera que as renovações sejam feitas sem pagamento pela outorga. "Esperamos que as concessões sejam renovadas sem que as empresas precisem pagar por isso, como aconteceu em 2015 (ano em que o governo federal antecipou a renovação de contrato com algumas distribuidoras)".

Segundo ele, as empresas querem usar os recursos para investimento. "Queremos usar os recursos para ampliar a eficiência do sistema e adaptá-lo às inovações tecnológicas. As conversas estão andando e estou confiante. O debate sobre a EDP é muito importante por ser a primeira renovação desta rodada. A expectativa é de novidades nos próximos dias", assinalou o dirigente.

Na semana passada, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse querer que as renovações estejam atreladas a "contrapartidas sociais", que envolveriam ações para ampliar a eficiência energética, como troca de eletrodomésticos e instalação de painéis solares para consumidores mais pobres.