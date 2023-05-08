Novo Aeroporto de Cachoeiro pode ser usado para receber aviões importados

Como tudo leva a crer que a expansão desse comércio seguirá vigorosa nos próximos anos, 30% ao ano, de acordo com empresários do setor, já estão sendo procuradas novas áreas para que o trabalho de nacionalização seja feito. Aí é que surge o Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, que será reformado e ampliado pelo governo do Estado.

Na tarde desta segunda-feira (08), um termo de cooperação foi assinado pelo governador do Estado em exercício, Ricardo Ferraço, e pelo presidente do Sindiex (Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo), Sidemar Acosta. O objetivo é escalar o modelo que fez do Estado uma das principais portas de entrada de jatos executivos no país: incentivos fiscais, segurança jurídica, localização e boa infraestrutura. "Isso vai gerar uma dinâmica comercial muito importante para a região", assinalou Ferraço.

O novo jato de Neymar foi registrado no Espírito Santo e recebeu o prefixo com as iniciais do jogador Crédito: Divulgação

"É o momento de continuarmos unindo forças e investindo para que esse número cresça cada vez mais e para que o Espírito Santo siga se destacando como um dos principais estados importadores do país. Temos certeza que esse projeto vai contribuir para alavancar, ainda mais, a cadeia produtiva do Espírito Santo”, assinalou Sidemar Acosta.