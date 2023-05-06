Indústria 4.0: alta tecnologia vai dominar investimento na Garoto

Fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Garoto

O investimento de R$ 430 milhões, anunciado pela Nestlé nesta quinta-feira (04), fará da fábrica da Garoto, em Vila Velha, uma das mais modernas do mundo. Do total de recursos, algo perto de R$ 280 milhões irão para equipamentos com altíssima tecnologia embarcada. A inteligência artificial ganhará ainda mais espaço dentro da unidade da Glória. A ampliação em 10% na capacidade da planta virá fundamentalmente daí.

“Temos uma fábrica implantada em 1936, a cidade cresceu no entorno dela, portanto, temos limitações para expansão física. O nosso ganho virá via máquinas menores, mais inteligentes e eficientes. Os equipamentos terão, por exemplo, a capacidade de identificar problemas na linha e fazer intervenções para que isso não se multiplique ao longo do processo produtivo. É um ganho enorme de produtividade, que só é possível por conta do avanço tecnológico. Este é apenas um dos vários ganhos que teremos”, explicou Michey Piantavinha, diretor responsável pela fábrica da Garoto.

O executivo afirma que esta será uma intervenção profundamente disruptiva. Ele só não garante ser a mais disruptiva da história da Garoto porque trata-se de uma empresa que sempre esteve na vanguarda da indústria alimentícia. "Cada vez mais teremos a inteligência artificial incorporada aos nossos processos. O machine learning (aprendizado das máquinas) já está e cada vez mais estará incorporado ao nosso dia a dia. É a chamada digital journey (jornada digital), é a transformação digital sendo incorporada".