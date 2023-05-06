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Expansão

Indústria 4.0: alta tecnologia vai dominar investimento na Garoto

A inteligência artificial ganhará ainda mais espaço dentro da unidade da Glória. A ampliação em 10% na capacidade da planta virá fundamentalmente daí

Públicado em 

06 mai 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha
Fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Garoto
O investimento de R$ 430 milhões, anunciado pela Nestlé nesta quinta-feira (04), fará da fábrica da Garoto, em Vila Velha, uma das mais modernas do mundo. Do total de recursos, algo perto de R$ 280 milhões irão para equipamentos com altíssima tecnologia embarcada. A inteligência artificial ganhará ainda mais espaço dentro da unidade da Glória. A ampliação em 10% na capacidade da planta virá fundamentalmente daí.
“Temos uma fábrica implantada em 1936, a cidade cresceu no entorno dela, portanto, temos limitações para expansão física. O nosso ganho virá via máquinas menores, mais inteligentes e eficientes. Os equipamentos terão, por exemplo, a capacidade de identificar problemas na linha e fazer intervenções para que isso não se multiplique ao longo do processo produtivo. É um ganho enorme de produtividade, que só é possível por conta do avanço tecnológico. Este é apenas um dos vários ganhos que teremos”, explicou Michey Piantavinha, diretor responsável pela fábrica da Garoto.
O executivo afirma que esta será uma intervenção profundamente disruptiva. Ele só não garante ser a mais disruptiva da história da Garoto porque trata-se de uma empresa que sempre esteve na vanguarda da indústria alimentícia. "Cada vez mais teremos a inteligência artificial incorporada aos nossos processos. O machine learning (aprendizado das máquinas) já está e cada vez mais estará incorporado ao nosso dia a dia. É a chamada digital journey (jornada digital), é a transformação digital sendo incorporada".
Sobre os novos produtos que serão fabricados pela unidade capixaba, o executivo não falou em marcas, mas antecipou para onde a Nestlé/Garoto irá caminhar. "Teremos produtos diferentes, isso é certo. Não posso antecipar o que virá, mas saiba que terá mistura de biscoito com chocolate. O mercado adora esta mistura".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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