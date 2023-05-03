Fecomércio/ES calcula rombo milionário com MP que manda dinheiro para a Embratur

Prédio do Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O debate sobre a Medida Provisória (MP) aprovada, na última terça-feira (25), pela Câmara dos Deputados retirando 5% dos recursos nacionais de Sesc (Serviço Social do Comércio) e Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e destinando para a Embratur divulgar o Brasil promete esquentar bastante no Senado. Virou uma disputa por algo perto de meio bilhão de reais que hoje pertence às duas instituições que são os pilares de todo o sistema que forma a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Aqui no Espírito Santo, o Sistema Fecomércio estima em uma perda de arrecadação que deve em R$ 15 milhões. Ainda não foram feitas estimativas sobre fechamento de serviços, mas certamente vai ficar mais complicado manter toda a rede de educação e assistência intacta caso o corte de fato saia do papel. Hoje, são 1,6 mil funcionários atuando em 27 unidades das duas instituições espalhadas pelo Estado.

Na visão do comando da entidade, o impacto da tesourada se dará fundamentalmente nos investimentos. Só para 2023, no Espírito Santo, Sesc e Senac têm um volume de orçamento previsto de R$ 73,2 milhões para a expansão de suas atividades.