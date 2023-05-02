Líder no mercado de som, Frahm monta centro de distribuição na Serra

“A abertura do CD no Espírito Santo teve dois grandes objetivos: garantir competitividade tributária e a disponibilidade de estoque para as regiões Norte e Nordeste para nossa linha de sonorização. Essas regiões costumam ter uma aderência menor na linha de produtos de sonorização. E, aplicando uma venda com a carga tributária reduzida ao cliente e tendo disponibilidade de entrega facilitada, nossa pretensão é obter um acréscimo de 50% no volume de vendas para este mercado”, explicou Carlos Schlemper, especialista tributário da Frahm. A expectativa dele é de uma queda de 6% no valor final dos produtos.
A nova unidade de distribuição, em parceria com a MercoCamp, marca a primeira expansão da Frahm, fundada em 1961, para fora de Santa Catarina. O objetivo é consolidar a empresa como referência em equipamentos de sonorização. Hoje, a Frahm possui outras duas unidades de operação ativas, ambas em sua sede em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, onde possui um parque fabril com 36 mil m².
O valor do investimento aqui no Estado não foi divulgado, mas trata-se de um passo importante para uma companhia que vem crescendo forte nos últimos anos. O faturamento médio da empresa tem crescido 30% ao ano nos últimos anos, superando os R$ 100 milhões. A ideia é que o novo centro de distribuição movimente algo perto de 70 mil volumes por ano.