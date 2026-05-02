Homem é assassinado na rua após sair de festa em Vila Velha

Após sair de uma festa, Gabriel da Costa Silva, de 30 anos, foi assassinado no meio da rua em Alecrim, Vila Velha, na madrugada deste sábado (2). Ele foi atingido por sete disparos efetuados por criminosos que passaram de moto pelo bairro.
Conforme informações de Caíque Verli, da TV Gazeta, Gabriel estava passando por uma igreja evangélica quando foi surpreendido pelos bandidos. O primeiro tiro o atingiu na perna. Ele correu e depois se sentou. Quando os criminosos perceberam que Gabriel ainda estava vivo, continuaram atirando.
O carro de um morador, que estava estacionado na rua, também foi atingido por um dos tiros. Depois da sequência de disparos, Gabriel caiu na rua e foi socorrido por uma irmã dele, que estava perto. Ele foi levado para o Hospital Evangélico, no mesmo município, mas já chegou morto por lá.
A Polícia Militar informou que nenhum suspeito foi localizado. Já a Polícia Civil afirmou que a ocorrência ainda está em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).
O corpo de Gabriel será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) onde vai passar por exames e, posteriormente, será liberado para os familiares. "Somente após a conclusão das diligências em andamento, teremos mais informações sobre o caso e possíveis detenções", conclui a PC.