Secretário da Fazenda do ES sobre Haddad mexer com incentivos fiscais: "agressão"

"A proposta do governo federal implica frontal agressão ao pacto federativo. Autorizar a tributação, pelo IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e pela CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), de ganhos obtidos com benefícios fiscais de ICMS significa permitir que a União esvazie, por via oblíqua, incentivos legitimamente outorgados pelos Estados, o que resulta em elevação da carga tributária e prejuízo à competitividade das empresas. A subversão ao ideal de federalismo cooperativo é, nesse sentido, manifesta, ao passo que a medida pretendida conferirá à União a potência de neutralizar políticas tributárias adotadas por outros entes federativos", disparou Altoé.