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Cesan e Arcelor negociam parceria inédita para fornecimento de água de reúso

Empresa que vencer o leilão para a construção e operação da nova ETE de Camburi terá também de se responsabilizar pelo fornecimento da água de reúso

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 03:50

Públicado em 

10 abr 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Data: 28/07/2015 - ES - Vitória - Estação de Tratamento de Esgoto da Cesan no bairro Jardim Camburi - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Estação de Tratamento de Esgoto da Cesan, no bairro Jardim Camburi, será desativada Crédito: Vitor Jubini/Arquivo
ArcelorMittal Tubarão e Cesan estão para fechar um relevante e inédito contrato de fornecimento de água de reúso. O fato novo nem está no reúso, que já é feito com alguma escala no Estado, mas na concessão do serviço a uma empresa. Além de construir e operar a nova estação de tratamento de esgoto (ETE) para a região de Camburi (a que fica dentro da área do Aeroporto será desativada), a empresa será responsável pelo fornecimento da água de reúso.
O projeto prevê a construção, operação e manutenção da estação de produção de água de reúso com capacidade instalada de 300 litros por segundo. A utilização de água de esgoto tratado nas atividades industriais da ArcelorMittal Tubarão reduzirá em 10% a captação que hoje é feita no Rio Santa Maria.
"A empresa que vencer o leilão que faremos na B3 será responsável por todo o tratamento do esgoto e por entregar a água de reúso. É um contrato inédito de subconcessão aqui no Espírito Santo, mas que é muito utilizado em países da Europa. Creio que em mais 15 dias essa negociação estará fechada", adiantou o presidente da Cesan, Munir Abud.
Ao todo, a vencedora do leilão investirá R$ 240 milhões na construção da nova estrutura, que deve ser entregue em 2026. O prazo de concessão vai até 2049. A nova ETE vai atender 164 mil moradores de Vitória e Serra.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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