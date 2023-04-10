Cesan e Arcelor negociam parceria inédita para fornecimento de água de reúso

Estação de Tratamento de Esgoto da Cesan, no bairro Jardim Camburi, será desativada Crédito: Vitor Jubini/Arquivo

ArcelorMittal Tubarão e Cesan estão para fechar um relevante e inédito contrato de fornecimento de água de reúso. O fato novo nem está no reúso, que já é feito com alguma escala no Estado, mas na concessão do serviço a uma empresa. Além de construir e operar a nova estação de tratamento de esgoto (ETE) para a região de Camburi (a que fica dentro da área do Aeroporto será desativada), a empresa será responsável pelo fornecimento da água de reúso.

O projeto prevê a construção, operação e manutenção da estação de produção de água de reúso com capacidade instalada de 300 litros por segundo. A utilização de água de esgoto tratado nas atividades industriais da ArcelorMittal Tubarão reduzirá em 10% a captação que hoje é feita no Rio Santa Maria.

"A empresa que vencer o leilão que faremos na B3 será responsável por todo o tratamento do esgoto e por entregar a água de reúso. É um contrato inédito de subconcessão aqui no Espírito Santo, mas que é muito utilizado em países da Europa. Creio que em mais 15 dias essa negociação estará fechada", adiantou o presidente da Cesan, Munir Abud.